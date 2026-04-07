El Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) se celebrará en Mayagüez del 23 de abril al 2 de mayo de 2026, reuniendo a atletas universitarios en diversas competencias y actividades deportivas.

La Sultana del Oeste será la sede del evento por cuarto año consecutivo el Festival Deportivo de la LAI, consolidándose como un espacio clave para la visibilidad y proyección del deporte universitario en Puerto Rico.

El calendario dará inicio con la final de tenis de mesa en el Coliseo Rafael Mangual de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Mayagüez. Ese mismo día también comenzarán el voleibol de playa (del 23 al 26 de abril, en el Litoral “Shorty” Castro) y las Justas de Natación (del 23 al 25 de abril, en el complejo acuático de la UPR de Mayagüez).

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El 25 de abril se celebrará la competencia de judo en el Coliseo Rafael Mangual, mientras que el baloncesto se llevará a cabo del 25 al 28 de abril. Por su parte, el fútbol femenino se disputará los días 27 y 28 de abril en el estadio José Antonio Figueroa Freyre.

Las Justas de Atletismo se celebrarán del 30 de abril al 2 de mayo en ese mismo estadio, y el cierre incluirá las competencias de baile y porrismo el 1 de mayo en el Palacio de Recreación y Deportes.

La LAI dedicará esta edición al exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Reinaldo “Ray” Quiñones Vázquez, y al doctor Diomedes Pagán Navarrete, destacado referente en los eventos de medio fondo, lucha, halterofilia y campo traviesa por la UPR de Arecibo.

“Cada uno de los seleccionados representa la esencia educativa y deportiva de la LAI. Atletas que no solo brillaron en el escenario competitivo, sino que también han continuado aportando a sus comunidades y al desarrollo del deporte desde múltiples frentes. Sus trayectorias confirman que la formación universitaria y el deporte son pilares que transforman vidas y construyen legado. El reconocimiento a estos egresados se integra al espíritu del Festival”, expresó el comisionado de la LAI, Jorge O. Sosa.

Como parte del programa, la LAI también rendirá un reconocimiento especial a la histórica aportación del sóftbol femenino a la liga. Esta disciplina, que celebra 50 años de integración y 48 temporadas, fue impulsada por un destacado grupo de propulsores que abrió el camino para el desarrollo de numerosas figuras sobresalientes.

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Entre ellos se encuentran el profesor Gilberto Álvarez Pons (Pontificia Universidad Católica), profesor Luis Dieppa (Universidad del Turabo), profesora Marta González Torres (primera mujer en dirigir sóftbol femenino en la Católica), María Judith Ruiz Ramos (jugadora del primer equipo de la Católica), Ivelisse Echevarría (egresada de la Católica y olímpica) y Francisco “Kiko” Cintrón Rivera (propulsor del sóftbol femenino universitario y exdirigente de la UPR de Mayagüez).

UAGM y Sagrado en el puntero

El director de torneo de la LAI, Jeselky Meléndez, compartió detalles del progreso de los torneos con especial atención a cómo avanza la competencia por los premios más importantes de la Liga.

La Universidad Ana G. Méndez (UAGM) y la Universidad del Sagrado Corazón USC) llegan en el puntero de sus respectivas copas.

En la Copa Luis F. Sambolín, campeonato que agrupa a las 17 universidades miembros, la UAGM se mantiene en posición de revalidar su dominio con 1,715 puntos, distribuidos con 950 puntos de la rama masculina y 765 puntos en las féminas.

La institución que puede alcanzarla es la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que suma 1,625 puntos (905 puntos en los varones y 720 en las féminas).

Entre los 10 recintos del sistema de la Universidad de Puerto Rico que compiten en la LAI, el recinto de Mayagüez ocupa la tercera posición con 1,550 puntos, producto de 890 en la rama masculina y 660 en la femenina.

“La competencia por nuestras copas está en su punto más alto. Cada resultado refleja el esfuerzo continuo de nuestras universidades y el compromiso de nuestros estudiantes-atletas con la excelencia deportiva”, dijo Meléndez.

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En cuanto a la Copa Comisionado, reservada para universidades con 6,000 o menos estudiantes matriculados, la USC encabeza la tabla con 862.5 puntos. Le sigue la UPR de Bayamón con 800 puntos, y en la tercera posición la UPR de Ponce con 740 puntos.

Los puntos obtenidos en esta copa también se integran al total de la Copa Luis F. Sambolín.

Boletos

Por quinto año consecutivo, la LAI venderá sus boletos al público por la plataforma de Ticketera para las competencias de natación, baloncesto y las Justas de Atletismo.