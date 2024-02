Qué bueno que existen los mensajes de voz, porque de lo contrario Maycey Vieta no hubiese tal vez existido para Puerto Rico.

Vieta es la clavadista de ascendencia boricua que esta semana consiguió para Puerto Rico un puesto de competencia en el evento de clavado en plataforma a 10 metros en los Juegos Olímpicos París 2024. Un puesto que hay que celebrarlo porque es el primero que consigue un clavadista boricua desde la participación de Angelique Rodríguez en ese evento en las Olimpiadas Atenas 2004.

Y una participación que se ha hecho real gracias a un mensaje de voz que dejó en la línea telefónica de la Federación Puertorriqueña de Natación o del Comité Olímpico de Puerto Rico en el 2018.

Primera Hora conversó con Vieta hoy jueves, poco después del retorno de esta a su residencia en Estados Unidos luego de haber logrado su clasificación olímpica al alcanzar la fase semifinal del evento de 10 metros en el Campeonato Mundial que se celebró en Doha, Qatar.

Vieta, una estudiante universitaria, reveló sentirse aliviada de la presión competitiva que tenía en su intención de clasificarse a las Olimpiadas, y que satisfecha del resultado y agradecida por la oportunidad que le dio Puerto Rico.

“Se siente grandioso. Previo al Mundial fueron dos semanas largas y estresantes. Es un honor representar a Puerto Rico. Competir por Puerto Rico es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Es una increíble oportunidad que nunca cambiaré y, cuando llegué a Doha, sabía que tenía una sola misión, clasificar”, dijo.

Maycey, de 23 años, es natural de Ohio. Allí nació y estudio escuela superior en un hogar junto a sus padres y cinco hermanos. Fue gimnasta en su niñez, antes de incursionar en clavados, un evento que comparte con la gimnasia el balance, las piruetas y la fuerza, entre otros fundamentos.

Según informó, su parte puertorriqueña proviene del lado de su padre. Los Vieta son de San Juan y dijo que su orgulloso abuelo, Tito Vieta, por poco se olvida de llamarla para felicitarla porque dedicó el lunes de su clasificación a llamar a toda la gente que conoce en Puerto Rico para darles la noticia.

Contó que en el 2018 o 2019, cuando todavía estaba en escuela superior llamó a la Federación Puertorriqueña de Natación o al Comité Olímpico de Puerto Rico -ella no sabe con exactitud a cual organismo fue- y dejó un mensaje grabado dando su información de nombre y apellido, función como atleta, parentesco boricua e interés de representar a la tierra de sus raíces.

“Consciente de que soy puertorriqueña, de que eso es lo que somos, llamé. Mi coach de clubes también me animó a llamar a Puerto Rico, y en la Isla me recibieron con los brazos abiertos. Me mantuve con Puerto Rico, que ha podido apoyarme”, detalló.

Vieta ya ha representado a Puerto Rico en Cuba, en Hungría, en Chile, en competencias como el Mundial y Copas Mundiales, además de en los Juegos Panamericanos en Santiago 2023 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, en donde fue doble medallista de bronce para la Isla.

Vieta abundó que hizo la llamada a Puerto Rico porque nunca pensó, en escuela superior, que tenía el nivel para hacer el equipo de Estados Unidos de clavados. Agregó que no tuvo dudas de su compromiso con la Isla luego de alcanzar en universidad un nivel competitivo que la colocó entre las mejores de la nación.

Ella acredita su crecimiento al trabajo que ha realizado junto a sus entrenadores en la Universidad de Purdue en Indiana, David Boudia, quien fue medallista de oro en Londres 2012, y a Adam Soldati. Su coach nacional lo es el olímpico boricua Mark Ruiz, quien representó a Estados Unidos en su carrera.

“En una competencia nacional de Estados Unidos en el 2022 llegue segunda y clasifiqué al Mundial. No usé ese espacio, el que técnicamente pude haber utilizado. Nunca tuve duda. Me mantuvo con Puerto Rico”, dijo.

Vieta tendrá, desde su clasificación hasta los Juegos Olímpicos, seis meses de preparación, los que dedicará a afinar sus saltos en los entrenamientos en la Universidad. La temporada NCAA está corriendo y tiene sus finales programadas para marzo.

En París 2024, sus primeros Juegos Olímpicos, Vieta tiene como meta personal una buena ejecución.

“Quiero ejecutar y, si la ejecución me lleva a una final, eso será fantástico”, dijo la atleta que se quedó a dos puestos de avanzar a la final en Doha.