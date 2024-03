Entusiasmada, nerviosa y emocionada.

La extenista profesional y olímpica, Mónica Puig, siente esa mezcla de sentimientos hoy a medida que se acerca su participación en la edición 2024 de Ironman 70.3 Puerto Rico este domingo, 17 de marzo. Aseguró que, aunque está física y mentalmente preparada para la exigente prueba, no desea imponerse una presión innecesaria, sino que más bien disfrutarla.

“Cuando uno tiene tantos sentimientos juntos a la misma vez, es una señal de confianza, de que el cuerpo está listo por el entrenamiento”, compartió Puig, quien participará por primera vez en Ironman 70.3 Puerto Rico.

En el 2023, Puig completó a nivel individual el Ironman 70.3 en Augusta, Georgia, y luego, participó en calidad de relevo junto Nathan Rakitt y Urbano Hernández en Hanes City, Florida.

“Tengo la experiencia, se qué esperar. Me han contado de la ruta en Puerto Rico y tuve la oportunidad de correr la etapa en bicicleta. Siento confianza porque he puesto el trabajo durante los pasados meses aunque fue un poco difícil por muchos viajes de trabajo y los cambios de horario. Pero siento que he hecho buen trabajo con mi equipo”, recalcó la ganadora de la primera medalla de oro de Puerto Rico en unos Juegos Olímpicos, lograda en la edición Río 2016.

Los 1,000 participantes inscritos saldrán a las 6:55 a.m. del domingo desde la Laguna del Condado para nadar una distancia de 1.2 millas. Luego continuarán hacia el área de transición en el Parque del Tercer Milenio, donde comenzarán la ruta de 56 millas de ciclismo a lo largo de la costa norte de San Juan en dirección oeste hasta Dorado. Regresarán por el mismo trayecto hacia el Parque del Tercer Milenio para la etapa pedestre.

Mónica Puig tuvo la oportunidad de hacer un recorrido por la trayectoria en bicicleta. ( Suministrada )

Los participantes pasarán por el Viejo San Juan en un recorrido de 13.1 millas y culminarán nuevamente en el Parque del Tercer Milenio, al lado oeste de la Batería del Escambrón.

“Me lo quiero disfrutar. Me he preparado y el trabajo está hecho. Ahora no se puede modificar, no se puede mejorar mucho sino mantenerse concentrado y descansar. Hará mucho calor, así que me tengo que hidratar bien. Es el momento de disfrutar, el sufrimiento y lo malo pasó. Entrenar requiere dedicar muchas horas de sacrificio y hacer el evento es como el ‘victory lap’. Se disfruta el público, mi familia que viene a verme y esperan que haga una buena carrera. Estoy emocionada de estar en Puerto Rico”, señaló.

Puig dijo que la prueba en Augusta, Georgia, lo completó en seis horas con 30 minutos. En Ironman 70.3 Puerto Rico su objetivo es mejorar ese tiempo.

“Estaré feliz si lo hago en menos de seis horas. La meta es tratar de hacer 5:45, pero eso es si todo va a la perfección. Lo intentaré”, concluyó la medallista de oro olímpica en tenis individual.