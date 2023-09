Mónica Puig arribó a Puerto Rico acompañada por su esposo Nathan Rakitt durante la tarde del miércoles para el partido amistoso contra la estadounidense Venus Williams en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 15 de septiembre.

Para Puig será la primera vez que participe de un juego desde el verano de 2022 cuando anunció su retiro del tenis profesional. La puertorriqueña, que ahora se dedica a participar en maratones y pronto se aventurará al triatlón, sostuvo que está emocionada por la oportunidad de jugar frente al público local.

“Se siente un poco raro porque obviamente no estoy jugando, lo extraño mucho y tomar nuevamente una raqueta me dio muchas sensaciones lindas y positivas. Me puse bien emocional”, compartió Puig momentos después de llegar en un vuelo procedente de Atlanta, Georgia.

El amistoso estará acompañado por una serie de eventos en los días, incluyendo sesiones de tenis a jugadores juveniles. Las mismas contarán con la asistencia del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) y la Asociación de Tenis de Puerto Rico (PRTA, por sus siglas en inglés).

Las constantes dolencias físicas fueron la principal razón para Puig abandonar el deporte que estuvo practicando desde la adolescencia. En el circuito de la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en ingles), ganó un título. Tuvo su máximo momento cuando ganó la medalla de oro en sencillos durante los Juegos Olímpicos Rio 2016.

“No me retire del tenis por decisión propia, es difícil retomar la raqueta y saber que no puedo volver al circuito, pero tener estas oportunidades son muy especial. Pensé en todo lo lindo de mi carrera, lo que hice y muchas cosas. Fueron 13 o 14 años jugando tenis. Mi carrera era todo, mi vida entera y ahora a jugar un poco. He estado jugando tenis tres y cuatro veces a la semana”, sostuvo.

La expectativa es que el Coliseo de Puerto Rico esté lleno para el amistoso contra Williams. En la primera semana después que se anunció el evento se vendieron cerca de 9,000 boletos.

“Será algo muy diferente estar en una cancha llena. No tengo palabras. Estoy tratando de imaginar lo que pasé junto a Maria Sharapova y fue un momento que me puse muy nerviosa. Esta vez se trata de disfrutar frente a mi familia”, concluyó.