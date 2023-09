Tiro con arco someterá a su atleta Jean Pizarro como candidato a abanderado para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, informó el propio Pizarro

“Próximamente, personal de la federación lo va someter”, dijo Pizarro, quien es también el presidente de la Federación de Tiro con Arco de Puerto Rico “Es un orgullo ser considerado para estas ocasiones y por poner a tiro con arco en noticia”.

También estarán presentes en Santiago 2023 los arqueros Adrián Muñoz, Nilka Cotto y Paula Ramírez, dijo Pizarro.

Las federaciones nacionales tienen hasta el lunes para someter a sus candidatos a abanderados.

Pizarro es también el presidente de la Federación de Tiro con Arco de Puerto Rico desde el ciclo olímpico pasado. Su doble función, que puede crear conflictos, no ha sido cuestionada por el Copur. Pizarro es también el principal exponente de tiro con arco del País.

El arquero de la modalidad compuesta ganó oro en los J uegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 en el evento individual. En esas mismas justas compitió por el bronce en el evento mixto junto a Ramírez.

A nivel mundial, Pizarro ocupa actualmente el undécimo puesto en el ranking y el tercero en América, por debajo del estadounidense James Lutz (5) y del mexicano Miguel Becerra (7).

Rechaza conflicto con Colombia

Por otro lado, Pizarro confirmó a este medio que estuvo en México el pasado fin de semana con vestimenta de Colombia y como coach de la colombiana Sara López en la final de la Copa Mundial celebrada en México. López, quien es pareja de Pizarro, ganó el evento por sexta vez. No hubo participación de boricuas en esa competencia.

Este medio recibió información sobre ese aparente conflicto de un presidente federativo de un país apoyando como coach a una atleta de otro país. Colombia y Puerto Rico son rivales regionales y continentales en tiro con arco. La competencia además coincidió con la celebración en el Albergue Olímpico en Salinas con la celebración del campeonato nacional boricua.

Pizarro dijo que participaciones como la suya con Colombia son comunes en tiro con arco. También envió a este medio una carta que evidencia y aprueba la práctica. La carta tiene el logo de la World Archery, que rige el deporte a nivel mundial, tiene fecha de febrero del 2022, está firmada por el secretario general de World Archery, Tom Dielen, y hace referencia a “atletas que acreditan a otros atletas como coaches en competencias internacionales”.

“Esta práctica es común en los eventos, especialmente cuando el atleta no está acompañado por un coach o necesita o desea otro coach”, lee la carta. “La elegibilidad del atleta que recibe ese tipo de ayuda de un personal que no es de la nación que representa no se afecta de ninguna manera porque las reglas de elegibilidad de World Archery solamente aplican a la categoría del atleta. Coaches, oficiales, invitados y otras categorías de personal acreditado no aplican para las reglas de elegibilidad”.

Pizarro explicó que asistió como coach de López porque el entrenador de López tuvo una situación familiar que atender y no viajó a México.

Pizarro agregó que en la rama masculina de la Copa Mundial, el campeón Mathias Fullerton, de Dinamarca, ganó en México con el atleta estadounidense Braden Gellenthien como coach y en vestimenta de Dinamarca.