El gimnasta boricua Nelson Guilbe logró este miércoles un oro en caballo con arzones, mientras que su veterano compañero de equipo, José “Gussy” López, sumó un bronce en piso en las pruebas individuales en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Fue la segunda y tercera medalla para la gimnasia boricua en los Juegos. Más oportunidades de medalla están en calendario para este miércoles en otras modalidades individuales.

Guilbe se alzó con el oro con una ejecución de 14.050.

Fue seguido con la plata por el colombiano Camilo Vera y el bronce por el mexicano Juan Porras.

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Por su parte, López, quien fue parte de la medalla de plata por equipos, logró este miércoles el bronce individual en la modalidad de piso con una puntuación de 13.200.

El oro fue para Jorge Vega, de Guatemala, con 14.200, y la plata para Camilo Vera, de Colombia, con 13.750.

También en piso, el boricua Francisco Vélez llegó empate en cuarto lugar con 13.150. Igualó con el atleta de México.

Martínez y Vélez también buscan medallas en anillas.