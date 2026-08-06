Santo Domingo. La boxeadora puertorriqueña Coralis Cruz cerró su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una medalla de bronce, luego de caer este miércoles por decisión unánime ante la mexicana Guadalupe Torres en una de las semifinales de la división de los 57 kilogramos.

Tres de los cinco jueces marcaron tarjetas de 28-28, mientras que los otros dos anotaron 29-27 a favor de la mexicana. Sin embargo, bajo el sistema de puntuación utilizado en el torneo, la mexicana Torres recibió el aval de los cinco oficiales y aseguró su pase a la final.

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“Estoy bien orgullosa del trabajo que hice. Estos son mis primeros Juegos Centroamericanos. La primera ronda la pasamos. La segunda era de la misma estatura, pero sabía que tenía que guerrear, tenía que irme a los palos con ella inteligentemente”, expresó Cruz a este medio al finalizar el combate.

La medalla de Coralis Cruz es a primera que suma el boxeo boricua en Santo domingo 2026 ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

“El plan era irme a medias y no irme a boxear completamente para no darle la distancia a ella, pero al final nos fuimos. Dimos todo e hicimos todo lo que pudimos”, agregó.

Cruz, de 21 años, llegó a las semifinales tras superar en los cuartos de final a la colombiana Angie Biojó por decisión dividida 4-1.

“Le dedico la medalla a Dios, porque en él confié y a él oré. Siempre la ansiedad y el miedo está, pero cuando tú confías, sabes que haces el trabajo correcto y eres disciplinada, el miedo lo puedes usar como ventaja también”, sostuvo la púgil.

Es la primera presea boricua en el boxeo de esta edición de la justa regional.