Santo Domingo. El puertorriqueño Gabriel Lavallee se alzó este miércoles la medalla de plata en la modalidad de skate street masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrado en el Malecón Deportivo.

Lavallee, de 15 años, totalizó 140.22 puntos en la final de su primera justa regional.

“Es loco, no lo puedo creer”, manifestó Lavallee emocionado por el resultado.

“Este es un momento realmente muy bueno para mí. Estoy feliz por la gente de Puerto Rico, por ayudarme y por impulsarme. Nunca había pasado por algo así”, añadió.

Su mejor recorrido fue durante la tercera ronda, con 64.66 tantos, mientras que su mejor truco fue el segundo, valorado en 75.56.

Lavallee, de 15 años, totalizó 140.22 puntos en la final de su primera justa regional. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

“Le dedico esta medalla a mi papá porque es la persona que me entrena”, expresó Lavallee.

El colombiano Jhancarlos González, de 29 años, se quedó con la medalla de oro al registrar 176.64 puntos. El mexicano Bryan Coria, también de 29 años, obtuvo el bronce con 139.08.