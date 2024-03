El municipio de San Juan comenzó hace ya más de un mes el proceso de realizar subastas para hacer arreglos a la pista de atletismo del Estadio Sixto Escobar en la isleta de San Juan. Irónicamente, esos arreglos podrían ser destruidos eventualmente porque según los planes del Municipio sigue vigente un plan que aún espera por aprobaciones para construir un estacionamiento de múltiples pisos en el lugar.

La municipalidad de San Juan ha estado desde el mes pasado en el proceso de realizar las subastas para hacer mejoras a la pista de ocho carriles del Escobar en la isleta de San Juan, así como para realizar otras mejoras en el complejo deportivo-acuático del balneario del Escambrón que tiene, además de la pista de atletismo, un parque de sóftbol, un balneario y en especial una gradería y una fachada del centro deportivo que están protegidos por ley de conservación y preservación histórica bajo la lupa del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Oficina de Preservación Histórica y el Servicio de Parques Nacionales.

PUBLICIDAD

La pasada semana se hizo, inclusive, una visita a las áreas a las que harán mejoras utilizando personal del municipio para detallar a los presentes candidatos a contratistas los arreglos que cada área recibirá para el beneficio del pueblo y de atletas de alto rendimiento que allí entrenan.

Los fondos para hacer los arreglos en la pista, así como en la grama central de óvalo, provienen de fondos de FEMA, que aprobó las mejoras para un desembolso de $1.4 millones, informó la agencia federal.

“La Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) aprobó cerca de $1.4 millones para el municipio de San Juan para reparaciones al Complejo Deportivo Sixto Escobar”, escribió a este medio Karixia Ortiz Serrano, Espcialista en Asuntos Públicos de FEMA.

Así luce en la actualidad la condición de la histórica pista capitalina. ( Alejandro Granadillo )

El vicealcalde del municipio, Israel Alicea Luciano, dijo que los arreglos a la pista incluyen la remoción de la superficie actual de la pista de ocho carriles y la colocación de la misma superficie, además del mismo proceso en las zonas de saltos y la de lanzamientos en el campo. Los arreglos también pretenden la remoción de la grama natural interior de la pista y la sustitución por el mismo material.

“Hay que devolver la instalación a las condiciones en que estaban antes del evento (huracán María)“, dijo Alicea Luciano.

El vicealcalde agregó que los trabajos sobre la pista y el campo comenzaría en el verano, todo sujeto a que se complete el proceso de subastas y a que el contratista que gane la misma sea aprobado.

PUBLICIDAD

Los arreglos pudieran ser temporeros

El plan del municipio, sin embargo, pudiera ser temporero si prospera en algún momento mientras se realizan las mejoras, o posteriormente, los permisos para que en el área se construya un estacionamiento multipisos que San Juan le arrendaría a los dueños del edificio aledaño, conocido popularmente como el edificio del hotel Normandie, para propiciar el redesarrollo de esa edificación.

El plan propuesto para el estacionamiento, el cual no ha sido aprobado al momento, contempla la reubicación de la pista al tope del estacionamiento. Si los arreglos que FEMA aprobó algún día son destruidos para dar paso al propuesto estacionamiento, la expectativa sería que a la larga sean reconstruidos nuevamente al estado original que se buscan rehabilitar la instalación en este momento.

Esta foto muestra la cercanía del estadio al edificio del antiguo hotel Normandie, cuyos dueños actuales quieren arrendar los terrenos del estadio para construir un parque multipisos en el área. ( Alejandro Granadillo )

Aunque hoy en día parece en desuso, y recientemente el estadio vio la demolición de una de sus gradas, la que comenzó a derrumbar tras los estragos del huracán María y la falta de acondicionamiento, la pista del Estadio Sixto Escobar, aún en malas condiciones, es utilizada hoy en día por atletas con aspiraciones olímpicas, como la saltadora y heptatleta Alysbeth Félix, así como por la Selección Nacional de Boxeo.

Las mejoras pendientes a realizarse, obviamente, son esperadas por muchos. La construcción del propuesto estacionamiento, por su parte, eliminaría el lugar físico en donde se han hecho récords mundiales.

Sobre esa pista trabajó la campeona mundial y olímpica, la colombiana y egresada de la Universidad Ana G. Méndez, Catheribe Ibarguen. Sobre esa pista el estadounidense Renaldo Nehemiah estableció un récord mundial de 110 metro con vallas en el 1979. Y sobre esa misma pista, en el 1987, el cubano Javier Sotomayor, se convirtió en el primer ser humano en saltar sobre 8 pies de altura en la historia del deporte.

PUBLICIDAD

Como Félix, ahí también entrena la Selección de Boxeo que ha sido punto de partida para grandes boxeadores, como lo son los miembros de Salón de la Fama, Miguel Cotto e Iván Calderón (electo para exaltación).

Las mejoras incluyen también la remoción de la grama central y el reacondicionamiento de esa área, la que es usada para competencias de campo del atletismo. ( Alejandro Granadillo )

“Ya llevamos 24 años haciendo aquí campamentos de entrenamientos cuando no los podemos hacer en el Albergue Olímpico o en el exterior. Siempre le damos vida a este edificio histórico. Sí necesita ciertas mejoras, pero debemos respetar este monumento histórico”, dijo el entrenador de la Selección Nacional de boxeo Carlos ‘Cholo’ Espada.

De hecho, de ahí salió el recién clasificado olímpico, Juanma López, hijo. Este púgil, junto al Equipo Nacional entrenan el gimnasio protegido por ley en los bajos de la protegida e histórica gradería del complejo, y usa la pista del Escobar para ejercitarse.

Abogan por una mejor planificación

El área también es objeto de la protección de grupos preocupados por el uso que se le daría a los terrenos, como lo es el grupo Escambrón Unido. Este grupo es conformado por una alianza de vecinos y usuarios de la zona, según se anuncian en su página de Facebook, y asisten al Escobar por periodos para concientizar sobre el uso de la playa, así como de su área deportiva.

Mientras, el arquitecto Pedro Cardona Roig, quien ha observado que el municipio de San Juan no solamente se ha retrasado en arreglar la pista, considera como alguno incoherente la posible destrucción de una pista reparada con fondos FEMA para sustituirla por un estacionamiento de múltiples pisos. Apunta que el plan del estacionamiento no debe ser aprobado porque se está proponiendo para un área que pudiera ser inundable aparte de que el estaciona abonaría a la congestión vehicular en una área que ya recibe un pesado tráfico en la entrada de San Juan.

PUBLICIDAD

Al estadio recientemente le demolieron una grada que comenzó a derrumbarse ante la falta de acondicionamiento. ( Alejandro Granadillo )

“Es desafortunado que a siete años del evento se estén realizando las gestiones de arreglos. Es lamentable que fondos públicos sean utilizados de esa manera sin ninguna garantía en cuanto a la protección del bien público. Y es incoherente. Lo que la ciudadanía de San Juan necesita son sus instalaciones”, dijo el arquitecto.

Municipio no ha descartado arrendar terrenos para estacionamiento

Los arreglos que el Municipio de San Juan está próximo a aprobar para reconstruir la pista del Estadio Sixto Escobar de podrían ser temporales sí, en algún momento futuro, se otorgan los permisos para construir en los terrenos donde ubica el centro un estacionamiento multipisos que serviría para lograr el redesarrollo de su edificio aledaño, el que es conocido popularmente como el Hotel Normandie.

Así lo ha dejado conocer el vicealcalde de San Juan, Israel Alicea Luciano, dejando claro que la idea de arrendar los terrenos al hotel Normandie para desarrollar el estacionamiento aún no ha sido descartado por el municipio. Recordó, sin embargo, que de algún día aprobarse ese proyecto, el plan propone que se construya sobre el estacionamiento la pista atlética para que pueda seguir siendo un centro de competencias y entrenamientos como lo ha sido históricamente, aún cuando hoy en día está severamente afectada por los estragos que le causó el huracán María en el 2017 y la falta de acondicionamientos desde entonces.

La compañía interesada en arrendar los terrenos del Sixto Escobar lo es el grupo Normandie OZ, LLC, compañía del desarrollador Eddie Ishay. La desarrolladora y el municipio llegaron un acuerdo en el 2023 para que el primero rente los terrenos del Sixto Escobar para construir dicho estacionamiento. Y aunque el plan no se ha podido echar adelante por falta de los permisos, ese propósito sigue siendo el plan deseado por el municipio.

PUBLICIDAD

“Si el Normandie (arrendadores) cumplen con las certificaciones, se activa el contrato con el municipio”, dijo el vicealcalde.

Pero el vicealcalde dijo que las reparaciones aprobadas por FEMA para el estadio no pueden esperar por el otro proyecto.

“El contrato de arrendamiento no estará vigente hasta tanto el Normandie no tenga todos los permisos de construcción”, dijo el vicealcalde. “Nosotros decidimos continuar con nuestros trabajos que tenemos. Cuando el Normandie consiga sus permisos, se activa el contrato. Mientras, no podemos esperar (a la gestoría de permisos) para hacer las mejoras a la pista”, agregó el vicealcalde.

Aunque la propuesta del Nornadie propone la construcción de una una pista atlética en el último piso de la estructura, faltaría por verse si ésta cumplirá con las necesidades de atletas de alto rendimientos.

Primera Hora intentó sin éxito que la representación del Normadie atendiera las inquietudes y ofreciera sus respuestas.

Mientras, FEMA desconoce del plan del municipio de San Juan para el centro deportivo.

“Al momento, FEMA no ha recibido solicitud de cambios al proyecto del Complejo Deportivo Sixto Escobar, escribió Karixia Ortiz Serrano, Especialista en Asuntos Públicos de FEMA.