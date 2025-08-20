Puerto Rico ha vuelto a celebrar una medalla internacional en la lucha olímpica gracias a una gesta hoy por Omar Ayoub en el Campeonato Mundial de Luchas Sub-20.

Ayoub conquistó la medalla de bronce en la categoría de 61 kilogramos estilo libre masculino del campeonato que se está celebrando en Samokov, Bulgaria.

En un combate vibrante por el podio, Ayoub se impuso con marcador de 8-6 sobre el ruso Adlan Saitiev, asegurando así su lugar entre los mejores del planeta en su división. Con temple, inteligencia y un ataque constante, el boricua selló una de las victorias más importantes de su joven carrera.

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario Vélez, felicitó al medallista.

“Omar es un ejemplo de determinación y coraje. Su medalla de bronce en un escenario mundial demuestra la capacidad de nuestros atletas de competir y triunfar al más alto nivel. Puerto Rico celebra con orgullo este logro histórico para la lucha olímpica nacional.”

Este resultado coloca a Omar Ayoub en la élite juvenil de la lucha libre mundial y reafirma el desarrollo de una nueva generación de gladiadores boricuas que siguen elevando la bandera en cada colchoneta del mundo.