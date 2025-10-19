El Equipo Nacional Femenino de Tenis de Mesa de Puerto Rico ha cerrado en la tarde de hoy domingo su participación en el Campeonato Panamericano con otra gran victoria al coronarse campeonas en la modalidad por equipos con una victoria sobre Estados Unidos.

Con el triunfo por 3-1 sobre Estados Unidos, el conjunto compuesto por Adriana Díaz, su hermana Fabiola Díaz, Alondra Rodríguez y Brianna Burgos tiene ahora otro oro para celebrar en el torneo. Hace unos días, Adriana Díaz revalidó y levantó por sexta ocasión en su carrera en campeonato Panamericano que disputa el torneo en específico. Esta también ha ganado cetros panamericanos en otras cuatro instancias, dos en Juegos Panamericanos y dos en Copas Panamericanas.

Además de ganar la modalidad por equipos, las jóvenes boricuas también previamente habían asegurado su clasificación al Campeonato Mundial por Equipos, que se celebrarán del 28 de abril al 10 de mayo de 2026 en Londres, Inglaterra. La selección masculina también logró su boleto al ubicarse entre los mejores seis del continente.

El triunfo de hoy domingo por 3-1 sobre Estados Unidos vino con victorias en juegos sencillos de Adriana Díaz por 3-1 sobre Sally Moyland y 3-2 ante Lily Zhang. Mientras, Brianna Burgos logró el tercer punto, aunque fue el segundo del duelo, cuando venció por 3-2 a Jessica Reyes. El punto de Estados Unidos llegó vía una victoria de Zhang sobre Alondra Rodríguez por 3-1 en el segundo partido del enfrentamiento.

El equipo masculino de tenis de mesa muestra el cartel que los acredita como uno de los conjuntos que clasificó al Mundial por Equipos Londres 2026. ( Suministrada / FPTM )

Los parciales de las victorias de Adriana Díaz fueron 8-11, 14-12, 11-5 y 12-10 sobre Moyland, y en el juego que decidió el oro, sobre Zhang, por 11-6, 9-11, 11-9, 7-11 y 11-8.