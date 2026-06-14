La Selección Nacional de tenis aseguró su ascenso al Grupo II de la Copa Davis al derrotar 2-1 a Barbados en la serie decisiva del Grupo III de las Américas, culminando una destacada semana de competencia en Costa Rica.

Puerto Rico selló el ascenso gracias a una sólida actuación colectiva que le permitió finalizar el torneo con marca de cuatro victorias y una derrota, ocupando la segunda posición de la clasificación general con récord de 12 triunfos y apenas tres derrotas en partidos individuales y de dobles.

El primer punto de la serie ante Barbados llegó de manera contundente por conducto de Jake Fellows, quien dominó a Kaipo Marshall con marcador de 6-0, 6-0 para colocar a Puerto Rico al frente.

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En el segundo encuentro, Yannik Álvarez protagonizó una intensa batalla frente a Darian King. Álvarez se adjudicó el primer set en un dramático desempate, pero finalmente cayó con parciales de 7-6(7), 3-6 y 4-6 en un duelo que se extendió a tres mangas.

Con la serie empatada, la responsabilidad recayó sobre el dobles puertorriqueño integrado por Jake Fellows y Marko Mesarovic, quienes respondieron a la presión con una victoria por 6-4, 6-7(5) y 6-2 sobre la pareja de Darian King y Stephen Slocombe para asegurar el ascenso boricua.

“Este resultado es reflejo del compromiso, la disciplina y el espíritu competitivo que demostraron nuestros jugadores durante toda la semana. Alcanzar el ascenso al Grupo II era nuestro objetivo principal y estamos sumamente orgullosos de la manera en que el equipo representó a Puerto Rico en cada encuentro”, expresó el presidente de la Asociación de Tenis de Puerto Rico (PRTA), William Micheo.

Micheo también destacó la profundidad del equipo nacional y el desempeño de sus principales figuras durante la competencia.

“Este ascenso representa un paso importante para el tenis puertorriqueño. El Grupo II reúne a naciones con programas altamente competitivos y nos brinda la oportunidad de medirnos de manera consistente ante algunos de los mejores equipos de la región. Ahora nuestro enfoque estará en continuar fortaleciendo el desarrollo de nuestros jugadores. Este logro es motivo de orgullo para todo Puerto Rico”, añadió Micheo.