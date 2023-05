Una racha de cinco medallas de oro consecutivas ganadas en el tenis de campo por féminas boricuas llegará a su final antes de comenzar los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, esto porque la delegación de Puerto Rico no tendrá representantes en esa rama.

El pasado presidente de la Asociación de Tenis de Puerto Rico y miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Humberto Torres, confirmó la información de que el Comité Olímpico de Puerto Rico no aprobó la participación en San Salvador de tenistas féminas.

“Es correcto”, afirmó Torres.

Kristina Brandi y Mónica Puig se habían combinado para ganar las últimas cinco medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, desde San Salvador 2002 hasta Barranquilla 2018. Brandi ganó las primeras dos y Puig las últimas tres.

Al mismo tiempo, la ausencia del tenis de campo femenino privará a la delegación de ganar otras medallas en esa rama y deporte, como en las modalidades de dobles mixto y femeninos, en donde también la delegación se ha colgado medallas en ediciones previas.

Torres explicó que el Copur no aprobó la participación de féminas porque las candidatas no figuraban en las clasificaciones de la Women Tennis Association (WTA) mientras que los otros países de la región sí habían inscrito alrededor de 30 jugadoras para el San Salvador con ranking WTA. El ranking es un criterio que exige el Copur, dijo Torres.

Agregó que otro criterio del Copur que desafavoreció a las candidatas fue el World Tennis Number, una estadística parecida al ranking. Las boricuas sí figuraban en el World Tennis Number, pero sus números en esa estadística nuevamente estaban por debajo en comparación a rivales en San Salvador.

La tenista Kristina Brandi ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, en el 2002. ( JOSE L. CRUZ CANDELARIA )

Sin ranking WTA y con World Tennis Number inferior, el Copur analizó que las candidatas tenían pocas posibilidades de medallas.

“La posibilidad de medallas era bajita”, resumió Torres.

Hubo otros criterios que se tomaron en consideración, como ser una promesa de futuro. Torres detalló que tres jugadoras caían en ese criterio: Bela Martínez, Lauren Kettlewell Sotomayor y Natalia Pérez. Las primeras dos son muy jóvenes, entre 14 y 15 años, y, por lo tanto, no podían hacerle pareja competitiva a Pérez, de 17 años, en San Salvador.

Torres abundó que Puerto Rico tiene muchas jugadoras activas en el tenis universitario de la NCAA de Estados Unidos y agregó que ese tipo de jugadora no tiene perspectiva de jugar profesional una vez termine esa etapa, por lo que no fueron aprobadas o no estaban disponibles para San Salvador.

Mónica Puig hizo su aparición final en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en la edición de Barranquilla 2018. ( Xavier J. Araujo )

Torres analizó que se ha creado una brecha generacional luego del retiro de Puig que dejó a Puerto Rico sin candidatas a medallas al inicio de este ciclo olímpico. Pero agregó que el tenis boricua está trabajando con productos locales para el futuro.

“Es muy tiste que no podamos llevar jugadoras a San Salvador. Se están desarrollando para que le sigan lo pasos. Está la semilla sembrada. Ha habido un gap. La realidad es que las jugadoras de aquí no tienen perspectiva de jugar profesional. La prioridad es graduarse e ir a trabajar. Esa es la realidad actual de tenis, y no se pueden juzgar porque el tenis es duro”, dijo.