Río Grande. Luego de un par de días de pesca, el golfista boricua Rafa Campos regresará a la acción el 21 de marzo con el primero de tres torneos corridos que jugará y en los que tiene como meta sumar puntos para mejorar su posición en el ranking de la Professional Golf Association (PGA), así como en el de los Juegos Olímpicos París 2024.

Campos ocupa el puesto 116 en la PGA. Su mejor posición histórica es el puesto 78 en la temporada del 2020.

En el ranking olímpico, Campos ocupa el puesto 58 entre los 60 jugadores que clasifican a París 2024.

Con tres torneos en calendario, Campos espera sumar puntos y agarrar ritmo.

“Me gustaría jugar corrido. Este año, lamentablemente, no he podido jugar más de una semana corrida. El estatus (ranking) que tengo no me ha dejado jugar algunos torneo, pero me he estado sintiendo muy bien. Quisiera jugar cuatro semanas corridas para caer en ritmo y darme la oportunidad de mejorar cuando estoy en presión, en nervios, con la mente clara. Espero que tenga uno o dos excelentes resultados”, dijo Campos luego de ver acción en el Puerto Rico Open.

Campos no jugará en los próximos días en el prestigioso evento The Players porque no tiene los puntos de ranking suficientes para participar, entre otros criterios.

“En cuanto a las Olimpiadas estoy bien”, prosiguió Campos. “Esa es una de las razones por las que quiero estar jugando, darme oportunidades para mejorar mi ranking mundial. Esta semana voy a mejorar un poco más. Y era una de las razones por las que quería ganar este torneo. Estamos cerca. Queda mucho. Pero tenemos seis o siete torneos para mejorar esa posición”.

Campos fue olímpico en la edición Tokio 2020 de los Juegos Olímpicos, la que se celebraron en el verano del 2021. El golf se celebró por primera vez como deporte olímpico oficial en esa edición.

Los torneos que Campos tiene en calendario es el Valspar Championships en Florida, el Texas Children’s Houston Open y el Valero Texas Open, que se juega del 4 al 7 de abril.

“Quiero hacer puntos para mantener mi trabajo (tarjeta PGA) y volver a ser olímpico. Estamos cerca”, dijo.

Las clasificaciones olímpicas cierran el 17 de junio para los golfistas varones.