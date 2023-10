El golfista profesional Rafa Campos dijo que está físicamente listo para resistir una temporada entera de la Professional Golf Association (PGA) y que sabe qué necesita dentro del campo para no volver bajar de ese nivel.

Campos estará de regreso de la PGA en la temporada 2024 que inicia en enero. Será su tercera temporada en la prestigiosa gira luego de haber visto acción en ésta en el 2020 y 2021.

Volverá a pisar clubhouse y grama PGA con un nuevo físico y una estrategia más inteligente. Esos dos elementos de juego que aprendió a la fuerza luego de descender de la PGA a la gira Korn Ferry.

PUBLICIDAD

“A la larga, fue un año productivo”, dijo sobre lo que aprendió en la gira Korn Ferry dentro las altas y bajas que pasó.

Campos dijo que se dio cuenta de que debía trabajar el físico y agregó rebajó 40 libras, rehabilitó viejas lesiones de espalda y hombro y hoy día se canta como un jugador capaz de completar la gira PGA 2024, que tiene 36 torneos en calendario, incluyendo el Puerto Rico Open en marzo.

“Físicamente no estaba en la condición correcta para jugar una temporada entera sin lesiones. Eso ya lo corregimos”, dijo.

Campos detalló que era un jugador que entrenaba poco el físico y que cambió para bien al contratar en su equipo de trabajo al preparador Carlos ‘Caturo’ Díaz, quien le ayudó a recuperar de lesiones y a tener una mejor condición física.

“Llegó de la gira, se cogió un día de descanso y ya hoy en la mañana comenzamos a trabajar”, dijo Díaz para demostrar el cambio en actitud de Campos.

Rafa Campos estuvo muy pesado de físico en años anteriores. ( David Villafane/Staff )

También dijo que aprendió que la gira PGA no se trata de quién le pega mejor a la pelota, sino de quién juega más inteligente cada hoyo.

“Pero lo que más aprendí fue cómo muchos de los jugadores juegan el campo. No es cuestión de quién es el mejor que le da a la bola. Veía chamacos en el campo que uno se cuestionaba. ¿cómo llegó aqui?, si le pega así. A través de los años me di cuenta que lo importante es el course management, como le dicen en el golf a saber cuándo hay que atacar una bandera, cuando lo que hace falta es jugar a la segura, cuando hay que salir de un problema y evitar números altos. Me di cuenta hay jugadores que no le pegaban tan bien como yo y terminaban mejor que yo. Cuando me puse a analizar es que ellos tenían la bola en donde tenía que estar para que el próximo tiro se le hiciera más fácil”, reveló.

PUBLICIDAD

Su entrenador Eduardito Figueroa resumió la mejoría en estrategia de Campos a ser “menos agresivo y más inteligente” en el juego.

“Dio trabajo al principio, porque a él le gusta jugar un juego más agresivo. Se ajustó a un juego más inteligente. Es cuestión de saber jugar golf y eso logramos este año”, dijo el entrenador.

La sufrida clasificación de regreso al PGA también le enseñó que el golf se juega hoyo a hoyo.

Campos hubiese clasificado por mérito propio a la PGA 2024 si hubiese metido un putt en el hoyo 72 del último torneo de la gira Korn Ferry el domingo pasado. El putt le garantizaba clasificar a la PGA entre los mejores 30 de la gira Korn Ferry. Pero no lo logró.

En vez, Campos clasificó porque ascendió a los mejores 30 gracias a que otro jugador recibió una penalidad de dos golpes en el torneo del domingo que le sacó de los mejores 30 y ascendió a esa posición al boricua.

“Me gustó que todo acabara de esa manera porque me enseñó que cada tiro es importante, que hay que ponerle más énfasis en cada tiro”, dijo.

“También fue un momento de enseñanza a los jóvenes que intentan el golf y que quieren seguir mejorando. Les enseña que hay momentos malos y buenos en la carrera y que al final vale la pena”, agregó.

Campos fue olímpico en el Tokio 2020. ( Ramón "Tonito" Zayas )

Los Juegos Olímpicos

Campos dijo que también tiene como meta en el 2024 clasificar a sus segundos Juegos Olímpicos en París 2024. Campos representó a Puerto Rico en la edición Tokio 2020 junto a la también boricua Marifé Torres.

Dijo que tiene hasta junio del 2024 para ascender 60 posiciones en el ranking de los Juegos para volver a ser olímpico.

“Tengo hasta esa fecha para mejorar mi ranking mundial. El regreso al PGA me beneficia mucho ya que los puntos que me otorgan para el ranking tienen más peso. Tendremos oportunidades para mejorar ese ranking”, dijo.