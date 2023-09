El golfista Rafael “Rafa” Campos ha sido testigo de las mejoras realizadas a los espacios deportivos y recreativos en la YMCA gracias a las aportaciones recibidas a través de distintas iniciativas.

Sin embargo, es consciente que todavía queda trabajo por hacer para mantener los programas y servicios que la institución ofrece a la comunidad. En medio de la celebración de los 110 años de fundación de la YMCA en Puerto Rico, se llevará a cabo la tercera edición del YMCA Invitational Golf Tournament. El mismo será el 29 de septiembre en el Grand Reserve Golf Club en Río Grande.

Campos nuevamente servirá de anfitrión del evento.

“Me encanta porque puedo dar una mano de alguna manera. Los programas que tiene la YMCA obviamente van a la par con mis metas, visiones y las cosas que quiero lograr”, compartió Campos.

El jugador profesional explicó que estará en uno de los hoyos del campo del Grand Reserve Golf Club para compartir con los participantes.

“Estaré interactuando con los jugadores. Me quiero asegurar estar con todos aunque sea por 10 minutos. También estaré para las premiaciones. Los pasados dos años la hemos pasado súper bien. Me han preguntado cómo quiero ser recordado cuando me retiro, respond que no deseo ser reconocido, sino asegurarme de haber dejado un bueno camino para la futura generación”, afirmó Campos.

Mabel Román Padró, directora ejecutiva de la YMCA, resaltó que la presencia de Campos le agrega un atractivo al torneo.

“Que Rafa se una a nuestros esfuerzos mediante el evento de golf es bien significativa. Los que participant van porque quiero aportar a nuestra institución, a los programas para la comunidad. Poder interactuar con Rafa le da otro sentido a la sentido a la actividad. Es un excelente anfitrión y la gente lo espera”, detalló Román Padró.

El torneo tiene un cupo de 150 jugadores y Román Padró confirmó que quedan espacios disponibles para los interesados en unirse al esfuerzo.

“Tenemos todo listo, pero personas y empresas todavía se pueden unir para apoyar el proyecto. Se pueden seguir uniendo aliados”, concluyó.