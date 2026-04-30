Desde este jueves hasta el sábado, el Estadio Centroamericano José Figueroa Freyre de Mayagüez y la Universidad Interamericana de San Germán se convierten en los epicentros de posibles nuevas marcas debido a la celebración de las Justas de Atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

Talento boricua e internacional están listos para reescribir la historia del mayor evento deportivo universitario.

Los Taínos y Taínas de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) son los actuales campeones de las Justas de Atletismo. Parten como los favoritos para revalidar nuevamente en el evento.

A continuación conoce eventos y atletas a echarle un ojo:

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Uno de los que acaparará miradas es el relevo 4x100 metros masculino. El conjunto de la UAGM, integrado por Ángel Márquez, José Figueroa, Adrián Canales y Yariel Pérez, ya dejó claro su potencial al cronometrar 38.97 segundos en la fase clasificatoria. Ese tiempo se convirtió en la marca nacional avalada por la Federación de Atletismo de Puerto Rico (FAPUR).

Sin embargo, el registro aún no es reconocido como récord de la LAI, ya que el reglamento exige que las marcas se rompan durante el evento oficial de las Justas. El récord vigente sigue siendo 39.30 segundos, impuesto en 2008 por un conjunto de la antigua UMET.

De dicho equipo de la UAGM, destaca la figura de Figueroa, quien llega como uno de los atletas más completos. El velocista tiene en la mira romper su propio récord de la LAI en los 200 metros (20.49 segundos) y la marca nacional (20.16 segundos), establecida en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Su mejor tiempo de la temporada fue de 20.17 segundos.

Además, luego de registrar 45.45 segundos en clasificación, podría escribir su nombre en los 400 metros de quebrar el récord de la LAI de 45.33, que pertenece a Gustavo Cuesta.

Yariel Pérez, Adrián Canales, José Figueroa, y Ángel Márquez. ( Suministrada )

En la rama femenina, el relevo 4x100 también promete. La marca de la LAI (44.19 segundos), establecida en 2025 por la UAGM, está bajo amenaza. La Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) con Frances Colón, Legna Echevarría, Darelis Domínguez y Andrea Ocasio firmó un 44.26 segundos como mejor tiempo de temporada.

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Muy de cerca está la propia UAGM, que con 45.01 segundos en las clasificaciones también se mantiene en contienda.

Colón, por su parte, no solo será pieza clave en el relevo. La velocista de 20 años podría romper su propio récord de la LAI en los 100 metros (11.38 segundos), luego de correr 11.36 segundos en la etapa de clasificación. Incluso, aunque aún distante, la marca nacional de 11.12 segundos, de Gladymar Torres, entra en la conversación.

En los 200 metros, Colón también aspira a destronar el récord de 23.36 segundos de Asaine Hall, al registrar 23.54 segundos en una de las clasificatorias. No obstante, tendrá la fuerte competencia de Andrea Rivera (UAGM), quien ya cronometró 23.25 segundos en la temporada.

Frances Colón, al centro, superó a la olímpica Gladymar Torres, a la izquierda, en los 100 metros lisos de las Justas de la LAI 2025. ( Jorge Ramirez Portela )

Otro evento a seguir de cerca es el relevo 4x400 masculino. La UAGM registró 3:07.31 minutos en clasificación, tiempo que, de repetirse, superaría el récord de la LAI de 3:08.47 minutos (2015). En ese equipo podrían coincidir nuevamente Figueroa, Canales, Pérez y Márquez.

En la rama femenina ocurre un escenario similar debido a que la UAGM marcó 3:37.04 minutos, mejorando el récord vigente de 3:39.87 minutos, establecido por la propia institución el pasado año.

De otro lado, en las pruebas de marcha también hay expectativas de nuevas marcas.

La costarricense Sharon Herrera, de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras, apunta a mejorar su propio récord del 2025 en las Justas (47:20.68 minutos), tras registrar 44:35.33 minutos en la campaña.

Sharon Herrera registró tiempo de 47:20.68 minutos. ( Suministrada / LAI )

Mientras, en la rama masculina, el ponceño Sebastián Quiñones (UAGM) busca también superar su marca de 46:04.09 minutos (2025), luego de detener el reloj en 44:29.67 minutos en la clasificación.