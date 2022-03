Ryan Sánchez se convirtió el sábado en la séptima persona en la historia de la modalidad de los 600 metros en completar la distancia con menos de un minuto y 14 segundos.

El carolinense registró tiempo de 1:13.99 durante la jornada final del Clásico Primaveral de Atletismo en la pista Basilio Rodríguez en Carolina.

“Entrenamos para esto. Por más que uno se prepare esto es una emoción grande. Sabía que podía entrar en esos primeros 10 en la historia de este deporte, pero llegó el momento”, expresó el atleta.

Sánchez, de 23 años, participó en sus primeros Juegos Olímpicos el pasado año.

“La experiencia de las Olimpiadas me dio más confianza y me puso más presión. Pero presión de la buena. A mí me ayuda a crecerme”, subrayó.

Lo próximo en su agenda es conseguir invitaciones a otras competencias antes de entrar de lleno para su especialidad en los 800 metros.

“Estoy más claro este año, más fuerte, más rápido y veloz que es lo que estoy buscando”, dijo Sánchez. “Con ese 1:13 voy a buscar invitaciones. Eso significa mucho a nivel mundial. Para abril comenzaré la agenda que tengo pautada en California el 10 y 18 de abril y, obviamente, el Mundial en julio”, aseguró Sánchez.