El luchador mexicano, Alberto del Río, conocido como “El Patrón”, recuperó su libertad este sábado después de presentarse ante un juez de control y cumplir con el pago de un millón de pesos ($57,769) como parte de un acuerdo legal, tras haber sido señalado por una presunta agresión en contra de su pareja.

De acuerdo con los primeros informes, el proceso tomó un giro luego de que la víctima le otorgara el perdón, lo que permitió concretar un arreglo entre las partes.

Como resultado, el deportista pudo abandonar su situación legal una vez concluidos los procedimientos correspondientes.

El caso tuvo su origen tras una llamada de emergencia al 911, en la que se reportó un incidente, en el que se detectaron lesiones visibles en la persona afectada.

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A partir de este hecho, la Fiscalía General del Estado inició las indagatorias pertinentes.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer de manera detallada los términos completos del acuerdo alcanzado ni si existen medidas adicionales derivadas del caso.

Alberto del Río, apodado “El Patrón”, alcanzó reconocimiento internacional tras formar parte de la empresa WWE, donde se consolidó como una de sus figuras destacadas.

Del Río enfrentó acusaciones similares en Texas en el 2020, no obstante, después de un procedimiento judicial que duró más de un año, fue declarado no culpable.