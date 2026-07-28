Los bolistas boricuas, que lograron cuatro medallas en San Salvador 2023, incluidos dos oro, logró este martes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 su primera presea con un bronce para Sarah Sanes y Zoriana Reyes en la modalidad de dobles.

El bronce de Sanes-Reyes representa una mejoría de hasta cinco puestos en comparación a San Salvador 2023, en donde los dos equipos de bolistas de Puerto Rico finalizaron en la séptima y octava posición.

Este martes en la noche buscan medallas los dos equipos de doblistas de Puerto Rico.

En el dobles femenino, Colombia copó el oro y la plata.

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Sanes-Reyes finalizaron con 2,563 palos, a 128 de bronce y a 92 del bronce.

En San Salvador 2023, los boricuas lograron el oro en la modalidad de trío y equipos, ambos masculino. También sumó un bronce masculino en All Individual Event y en el Individual Femenino.

El torneo de bolos tiene en calendario para el miércoles las ronda de trío. Puerto Rico tiene dos tríos en ambas ramas.

Con este medalla del dobles femenino, la delegación de Puerto Rico ha acumulado 22 medallas (tres oro, seis plata y 13 bronce) para ocupar la octava posición del medallero, uno por debajo de El Salvador, que ha acumulado 10 medallas, pero cuatro de esas de oro.