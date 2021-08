Tokio. Jasmine Camacho-Quinn cumplió. Su oro ganado en la noche de ayer en Tokio 2020 llenó las expectativas que tenía en ella el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) en estos Juegos Olímpicos.

“A lo que vinimos”, dijo la presidenta del Copur, Sara Rosario.

Las expectativas en los atletas boricuas han sido tema aquí. Rosario hizo la semana pasada, en términos generales, un análisis de los resultados de la primera semana de competencia, los que no consideraban el resultado de la vallista. Al momento precisó que hubo actuaciones valiosas que no se reflejaron en victorias, y otros que no rindieron como se esperaba tal vez por la falta de fogueo que tuvieron camino a Tokio, esto por causa de las restricciones de viaje por causa de la pandemia del COVID-19.

PUBLICIDAD

Ninguna de esas razones fueron el caso de Camacho Quinn, quien se fogueo bastante bien durante el año y llegó a Tokio como la principal opción a ganar medalla entre la delegación de 37 atletas. Aún quedan atletas por competir en los Juegos, que concluyen el 8 de agosto.

Ahora es una realidad la expectativa.

“Según los pronósticos, esto era lo que se esperaba”, dijo Rosario.

El Copur está de fiesta nuevamente, como lo estuvo hace cinco años con la medalla de Mónica Puig, primer oro del organismo boricua en su historia. Ahora incluso celebran haber ganado medalla en tres Juegos Olímpicos consecutivos por primera vez en su historia. La racha la iniciaron en Londres 2012 el luchador y ganador de medalla de plata, Jaime Espinal, y el ganador de bronce, el vallista Javier Culson.

“Estoy deseosa de estar en Puerto Rico. Me imagino que la gente está celebrando. Me imagino que hay fiesta y el País se lo merece”, dijo.

En el caso de Camacho-Quinn, el Copur fue paciente con esta medalla. La tuvo en sus manos en los Juegos Río 2016, pero se les escapó con la inesperada caída de la atleta al tropezar con una falla en la semifinal que le evitó llegar a la final de esos Juegos.

Luego vinieron los periodos de inactividad en Camacho-Quinn, quien durante este ciclo le pidió un espacio al Copur para atender sus asuntos personales y físicos; se ausentó de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, así como de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

PUBLICIDAD

La paciencia pagó dividendos.

“Es una medalla que reivindica. La historia de Jasmine es esa, que vale la pena hacer todo el trabajo que se hace, que aún en los días grises, difíciles, todo esto vale la pena. Uno trabaja para el País”, dijo.

Camacho-Quinn también mantuvo su compromiso con Puerto Rico durante su inactividad. La atleta que tenía la opción de representar a Estados Unidos previo al 2016 siempre mantuvo los vínculos con la Isla más allá del tatuaje en el bícep derecho.

Su medalla llegó sin titubeos en Tokio y en 12.37 segundos.

Y ahora el Copur comienza la planificación para llevar con orgullo a Camacho-Quinn y su medalla a Puerto Rico para que el pueblo de Puerto Rico siga la fiesta.

Rosario dijo que es temprano para dar detalles de la celebración, sobre todo por respeto a la salud del pueblo en tiempo de pandemia.

“Hacer un reconocimiento en tiempos de COVID-19 no es fácil. Nos queremos sentar con calma”, dijo.