El veterano competidor de tiro con escopeta, Tuto Bermúdez, vivirá en los venideros Juegos Panamericanos Santiago 2023 una doble experiencia especial.

Bermúdez, quien representa a Puerto Rico desde el ciclo olímpico del 1997-2000, será uno de los atletas de más experiencia que llevará el Comité Olímpico de Puerto Rico. Igualmente será uno de los pocos veteranos en el equipo, esto porque el 66 por ciento de los 224 atletas que representarán a Borinquen en Santiago nunca ha ido antes a unos Juegos Panamericanos. Y entre ellos están dos hijas de Bermúdez, Ana y Paola, de 21 y 22 años, respectivamente.

Los críticos más optimistas han llamado la delegación que enviará Puerto Rico a Santiago como la ‘Delegación del Futuro’ por la cantidad de jóvenes que les acompañan. Los más competitivos también le han señalado como la delegación que está falta nombres grandes. También le llaman la delegación que dará a conocer sus nuevas caras.

¿Pero qué opina la delegación?

“La competencia es lo que necesitamos para lograr esa confianza que todos buscamos como atletas. Esperamos traer medallas para Puerto Rico y que todo el que pueda que traiga medallas. Estamos orgullosos. Somos jóvenes. Además somos más mujeres que hombres y por eso también estamos muy contentas”, dijo Paola Bermúdez, quien al igual que su padre y su hermana Ana, compite en la disciplina de tiro con escopeta.

Los perfiles de los atletas de la delegación son en su mayoría de deportistas jóvenes. ( David Villafañe/Staff )

La delegación sí lleva nombres que no necesitan presentación, como la tenismesista de calibre mundial Adriana Díaz, el semifondista Ryan Sánchez, la maratonista Beverly Ramos, el saltador de altura Luis Joel Castro y la judoca María Pérez, quien es una de las abanderadas junto al arquero Jean Pizarro.

También tiene atletas de calibre mundial como el luchador Sebastián Rivera, la nadadora Kristen Romano, el staker Steven Piñeiro, las sófbolistas Karla Claudio y Aleisha Ocasio, el tenismesista Brian Afanador, la tiradora Yarimar Mercado, el surfer Max Torres y el velerista Raúl Ríos, entre otros.

Pero debido a que la competencia se corre entre octubre y noviembre, en una fecha no convencional para este tipo de evento, muchos atletas de renombre como Jasmine Camacho Quinn y principales jugadores y jugadoras del baloncesto y voleibol nacional no podrán acudir a Santiago 2023. La fecha está fuera de ventana de competencia para algunos atletas o coincide con los calendarios de ligas de clubes.

El saltador Luis Joel Castro es uno de los pocos veteranos en la delegación de Puerto Rico ( Carlos Rivera Giusti )

La delegación, por lo tanto, quedó transformada con caras nuevas como el velocista Diego González y otros que buscan cimentar sus éxitos en el incio del ciclo, como las boxeadoras Ashleyann Lozada y Stephanie Piñeiro y el fondista Héctor Pagán, entre otros.

Los jóvenes se distinguen entre los escasos rostros de veteranos y son el futuro competitivo de la delegación.

“Hay mucha gente nueva que sabemos que van a continuar en los siguientes ciclos. Ya habemos algunos que tal vez nos queda un ciclo”, dijo la heptalista y saltadora Alysbeth Félix. “Son jóvenes que lograron clasificar a los Juegos Panamericanos por Puerto Rico. Si lograron clasificar a los Panamericanos es que tienen el nivel de alto rendimiento. No se están llevando a estos jóvenes por llevarlos; es que están debidamente clasificados”.

El Comité Olímpico de Puerto Rico aspira a que la delegación iguale o supere las 24 medallas que ganó en la edición pasada de Lima 2019. Las 24 medallas se desglosaron en cinco de oro, tres de esas en tenis de mesa, cinco de plata y 14 de bronce. Se realizó esa cosecha con una delegación de 244 atletas.

La aspiración de igualar o mejorar a Lima 2019 recaerá en muchos de esos atletas jóvenes que están yendo a territorio nuevo en Santiago 2023 porque solo ocho medallista boricuas de Lima 2019 están de regreso en Santiago 2023. En los Juegos que arrancan el próximo viernes 20 de octubre y se extenderán hasta el 5 de noviembre no estarán presentes el dorado equipo de béisbol ni veteranos atletas de deportes individuales como el semifondista Wesley Vázquez, el luchador Franklin Gómez y el judoca Adrián Gandía, quien están o bien rehabilitando lesiones o retirados. Mientras, la Federación de Baloncesto aún no ha definido los 12 jugadores que llevará a Chile de entre una preselección forjada por nombres de jugadores que en su mayoría no estuvieron activos en la pasada Copa del Mundo de la FIBA.

Como bien dice la canción ‘El Wanabí' del grupo Fiel a la Vega, estos jóvenes atletas de la delegación lo que esperan es por una oportunidad para demostrar de qué están hechos. Y como dicen los padres de estos jóvenes: llevar a la nueva generación es lo justo para ver el fruto de esa educación que le han dado y del ‘lleva y trae’ a la cancha, a la pista, a la piscina, a la fosa, entre otras áreas de juego para verlos cumplir sus sueños y metas.

“Hay que darle la oportunidad a los jóvenes o a los atletas nuevos. Es prometedor porque están preparando los atletas del futuro en nuestro País porque todo en la vida es un ciclo. Debe haber veteranos, como también debe haber jóvenes con deseos de progresar, de sacar el País adelante, de representar bien nuestra Patria”, dijo Antolín González, padre del velocista de 100 metros, Diego González, de 21 años, y estudiante del Recinto Universitarios de Mayagüez.

Bermúdez, el padre y atleta, cree inclusive que estos jóvenes deportistas de la delegación lucen más preparados en comparación a cuando él debutó hace 25 años en la fosa de Maracaibo 1998. Bermúdez, incluso, piensa en grande, sin menospreciar los Juegos Centroamericanos y del Caribe y Panamericanos.

“Yo comencé joven y crecí en el deporte. Me tomó tiempo. Creo que los jóvenes de hoy llegan más rápido a donde nosotros llegamos”, dijo.