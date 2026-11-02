Michael Wilbon se toma un descanso.

El veterano comentarista de ESPN y copresentador del popular programa de la cadena “Pardon the Interruption” —junto a su buen amigo Tony Kornheiser— anunció este lunes que se tomará una pausa debido a lo que describió como “múltiples problemas de salud”.

Wilbon, quien cumplirá 68 años a finales de este mes, escribió en una publicación en X que pasará a formar parte de la “lista de lesionados”, aunque añadió que espera que su ausencia “no sea prolongada”.

Si bien Wilbon —quien también participa en la cobertura de la NBA en ESPN— prefirió no entrar en detalles sobre su situación, mencionó que personas de su entorno personal habían notado “señales preocupantes” en los últimos años, las cuales él, en gran medida, pasó por alto.

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Wilbon quiso aclarar que estos problemas no están relacionados con el alcohol ni con los juegos de azar.

https://t.co/RkkZiNSxvx — Michael Wilbon (@RealMikeWilbon) November 2, 2026

“No tengo idea de cómo terminará exactamente esta etapa de mi camino”, publicó Wilbon. “El objetivo es salir de esto sintiéndome mucho mejor de lo que me siento ahora y listo para volver a intercambiar opiniones con Tony”.

La última aparición de Wilbon en “PTI” —programa que celebró recientemente su 25.º aniversario y al que se le atribuye haber revolucionado el formato de “debate deportivo” en televisión— fue el 26 de octubre.

El programa es, en parte, fruto de la amistad entre Wilbon y Kornheiser, quienes fueron colegas en el *Washington Post* durante la década de 1980.

“He disfrutado muchísimo debatir y presentar ‘PTI’ junto a Tony cada día durante estos últimos 25 años”, escribió Wilbon. “Y estoy increíblemente agradecido por el apoyo y los ánimos de mis colegas mientras me tomo este tiempo para centrarme en mí mismo, especialmente en mi bienestar”.