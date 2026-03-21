Roma. La ciclista italiana Debora Silvestri, del equipo español UCI Laboral Kutxa – Fundación Euskadi, sufrió este sábado una caída de varios metros al vacío durante la Milán San Remo, aunque tras haber sido atendida se encuentra consciente e ingresada para seguir su evolución.

“Después de ser atendida por los servicios médicos de carrera y de urgencias, Debora Silvestri se encuentra estable en estos momentos. Permanecerá hospitalizada las próximas horas bajo supervisión médica y se le realizarán más pruebas para conocer el alcance de las lesiones”, informó el UCI Laboral Kutxa – Fundación Euskadi.

🔴🇮🇹🚴🏻‍♂️ ALERTE VIDÉO | L'énorme chute d'une coureuse qui passe au-dessus de la glissière lors du Milan-San Remo.pic.twitter.com/13h3vzQUy1 — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) March 21, 2026

En pleno descenso de la Cipressa, a menos de 20 kilómetros para el final, en una curva a derecha, una caída que involucró a varias ciclistas desencadenó en un accidente aún mayor unos segundos después.

Silvestri llegó en velocidad y, al estar en un ángulo ciego el resto de afectadas por la caída, no pudo esquivar la caída, con la mala fortuna de caer varios metros al vacío por detrás del quitamiedos, donde se encontraba una cuesta.

Después de varios minutos de incertidumbre y tras verse en la retransmisión cómo Silvestri quedó tendida e inmóvil en el suelo, el equipo confirmó que la ciclista estaba consciente.