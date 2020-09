El semifondista boricua Wesley Vázquez concluyó este viernes la temporada 2020 del atletismo mundial con un séptimo lugar en su especialidad de 800 metros, durante su última parada de la Liga Diamante en Doha, Catar.

Vázquez, quien antes de la carrera tenía el quinto mejor registro del año (1:45.18) entre todos los corredores de 800, cronometró esta vez 1:46.44, su peor registro de la temporada.

El orocoveño no pudo concluir con la progresión que llevaba en la abreviada temporada, que arrancó más tarde de lo usual debido a la pandemia de COVID-19. En sus cinco carreras previas Vázquez siempre cronometró sobre los 1:45, y en todas excepto en una ocasión, había mejorado siempre su registro anterior.

El keniano Cheruiyot Rotich fue el vencedor este viernes al cruzar la meta en 1:44.16, seguido por el británico Elliot Giles con 1:44.56. El también keniano Wyclife Kinyamal llegó tercero con 1:45.68.

“En la carrera no hubo una ejecución como la habíamos previsto. En gran medida por dolencias que el atleta ya estaba reflejando en las pasadas dos semanas, tanto en la ingle como en los abdominales. Me dice que no pudo sentirse bien. Eso es lo que puedo decir de la carrera, que es 1:46.44, el peor tiempo de la temporada en términos de las carreras de 800 metros”, admitió su entrenador, Carlos Guzmán.

El pasado 23 de agosto debutó con un 1:45.88 en Estocolmo. Luego cronometró 1:45.54 el 25 de agosto, y 1:45.47 el 6 de septiembre, en dos carreras celebradas en Polonia. Posteriormente, bajó a 1:45.18, su mejor tiempo del año, el 8 de septiembre en la República Checa, antes del parar el reloj en 1:45.66 en Croacia el 15 de septiembre.

Vázquez participó en pruebas del Continental Tour de la World Athletics así como de la Liga Diamante.

“Básicamente, con una preparación, haciendo una valoración de 12 semanas y compitiendo cinco o seis, ya a partir de la cuarta semana de competencia, parece que las dolencias musculares, la extensión para mantener la forma deportiva, fue un reto para mantenerlo entrenando y motivado. Me parece que, haciedo una valoración de la temporada, fue de aprendizaje ya que pudimos correr de diferentes maneras tácticas. Tanto al frente como era habitual en su carrera, como correr en la parte de atrás, y hoy en el medio, que si hubiese tenido las condiciones de las previas competencias, podía haber estado con opciones de mejorar la marca de 1:45 y estar en los primeros tres puestos”, agregó el técnico.

Después de los primeros metros de carrera Vázquez se fue colocando y ya en la última curva de los primeros 400 metros marchaba cuarto del total de 12 corredores sobre la pista. El boricua dio la primera vuelta al óvalo en 50.83 segundos.

Por un momento intentó irse palmo a palmo en la punta con Rotich y Giles, acomodándose entre los primeros tres, pero cuando estos primeros dieron el halón, Vázquez fue perdiendo terreno hasta que después de la última curva comenzaron a rebasarlo otros corredores.

“Lo único positivo es que se ganó a (Timothy) Cheruiyot, que es el campeón mundial de 1,500 metros, y llegó detrás de Wesley. Pero entre esa competencia con los rivales, nosotros lo valoramos porque se mantuvo compitiendo durante aproximadamente seis semanas, de 12 que anteriormente dije que se había preparado”, dijo Guzmán.

Vázquez, así como Andrés Arroyo y Ryan Sánchez ya están clasificados desde el año pasado para los Juegos Olimpicos de Tokio, que fueron suspendidos este año por la pandemia y deben celebrarse en el verano de 2021.

“Creo que aprendimos mucho para el 2021, luego de que termine un periodo de recuperación y restablecimiento de aproximadamente tres semanas, y dos de rehabilitación, entendemos que quedan para los Juegos Olímpicos de 40 a 41 semanas. Nadie puede hacer una temporada tan larga. Así que la experiencia que tuvimos ahora, de estas 17 semanas, 12 de preparación y cinco o seis de competencia, nos va a servir, porque ya en febrero o marzo, sea en ‘indoor’ o al aire libre, va a tener que hacer dos temporadas".

"Una temporada en pista cubierta o eventos especiales al aire libre, y la temporada con la competencia fundamental de los Juegos Olímpicos. Esto nos pone en esa perspectiva, y valorar las cosas que hicimos. Qué nos faltó para poder, en el próximo ciclo de 17 a 18 semanas, hacerlo mejor del que acabamos de planificar”, concluyó Guzmán.