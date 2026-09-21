La paratleta puertorriqueña Yaimillie Díaz Colón conquistó dos medallas de oro y estableció marcas personales en los 100 y 200 metros lisos, categoría T64, durante el Grand Prix de Paraatletismo que concluyó el domingo en el Estadio Internacional Pedro Grajales, en Cali, Colombia.

La utuadeña se impuso en los 100 metros T64 con tiempo de 13.44 segundos, mientras que en los 200 metros T64 cruzó la meta en 27.92 segundos.

En los 200 metros, Díaz Colón mejoró por 40 centésimas su registro anterior de 28.32 segundos.

Yaimillie Díaz Colón (derecha) ( Federación Colombiana de Paraatletismo )

“Cada paso representa esfuerzo, cada movimiento refleja valentía y cada instante en la pista demuestra que los límites no definen a quienes luchan por sus sueños. Agradezco el apoyo enorme que siempre he recibido y me llena de orgullo llevar mi bandera de Puerto Rico en el pecho en cada carrera que hago”, expresó la boricua en declaraciones escritas.

El doble triunfo en Cali representa un nuevo capítulo en la trayectoria deportiva de Díaz Colón, quien continúa elevando su nivel competitivo y mejorando sus registros en escenarios internacionales.