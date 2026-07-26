Yannik Álvarez avanzó este domingo a las semifinales de sencillos del tenis de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al dominar en los cuartos de final al dominicano Peter Bertrán.

El boricua también adelantó a la semifinal de dobles masculino junto a Leandro Vega II, al derrotar 6-4, 6-4 a la pareja de Rafael Botran y Gabriel Porras de Guatemala.

En dobles mixto, Natalia Pérez y Marko Mesarovik enfrentarán a México en la ronda de cuartos de final.

Álvarez, quien llegó al torneo como sexto clasificado, consiguió su boleto a las semifinales con una contundente victoria 6-1, 6-2 sobre Bertrán, tercer sembrado del certamen, quien por su posición en el ranking avanzó directamente a los octavos de final.

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El puertorriqueño, de 17 años y comprometido con los Bulldogs de la Universidad de Georgia, enfrentará en semifinales al colombiano Juan Sebastián Gómez, segundo clasificado del torneo. Gómez, de 34 años, fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos Juveniles de Singapur 2010.

Álvarez mostró solidez ante Bertrán al conectar el 72 por ciento de sus primeros servicios, ganar el 67 por ciento de los puntos disputados con su segundo saque y convertir cinco de siete oportunidades de rompimiento.

Esta fue la segunda victoria de Álvarez en el torneo.

El campeón de sencillos de San Salvador 2023, el dominicano Nick Hardt, primer clasificado del torneo, continúa con vida en Santo Domingo 2026 por la parte opuesta del cuadro de Álvarez.

Puerto Rico no conquistó medallas en el tenis de San Salvador 2023, luego de los oros logrados por Mónica Puig en Veracruz 2014 y Barranquilla 2018.

Por otro lado, el también puertorriqueño Mesarovik quedó eliminado en los cuartos de final tras caer 2-1 ante el colombiano Alejandro Arcila.

Los parciales fueron 6-2, 6-7 (9-7) y 2-6.

Mesarovik estuvo cerca de cerrar el partido al contar con un punto de partido en el segundo set. Además, tuvo dos oportunidades de rompimiento en el tercer parcial cuando el marcador estaba 3-2, pero no logró concretarlas y perdió los últimos tres juegos del encuentro.

Natalia Pérez y Daniella O’Neill en dobles femenino, además, cayeron 6-2, 6-7 ante la dupla de Alejandra Obando y Natalie Espinal de Honduras.