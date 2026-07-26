Puerto Rico (1-0) derrotó el sábado al campeón defensor Cuba por 32-30, 25-22, 14-25 y 25-23 en la jornada inaugural del voleibol masculino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El equipo patrio enfrentará el domingo a las 6:00 p.m. a Venezuela (1-0) en la segunda jornada del Grupo A. Los venezolanos vencieron 3-0 a Guatemala el sábado.

La Selección Nacional abrió ante Cuba con Kevin Rodríguez como acomodador; Jair Santiago, como opuesto; Klistan Lawrence y Pelegrín Vargas hijo, como esquinas; Ismael Alomar y Eliel Salvá, como centrales; y Arnel Cabrera, como líbero.

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Cuba no contó con su estrella mundial, el central Roberlandy Simón.

Las palabras del capitán de la Selección Nacional de cancha, el líbero (Arnel) Cabrera, parecieron una premonición antes de que el balón comenzara a volar en el Domo de Santo Domingo.

“Estábamos preparados mentalmente para esto… supimos ejecutar en los momentos clave”, dijo con la serenidad de quien sabe que su equipo está listo para grandes retos.

Las estadísticas favorecieron a Cuba en varios fundamentos: los caribeños superaron a Puerto Rico en ataques (52-43), bloqueos (15-10) y servicios directos (6-5).

Sin embargo, los 38 errores no forzados del conjunto cubano resultaron demasiado costosos ante un Puerto Rico que jugó con disciplina, concedió 27 puntos por esa vía y aprovechó cada momento crítico con madurez competitiva.

En la ofensiva boricua, Lawrence lideró con 16 puntos, seguido por el opuesto Santiago y el esquina Vargas, ambos con 14 unidades.

Tras el triunfo, Cabrera destacó no solo la preparación del equipo, sino también el impulso emocional que recibió de la afición boricua presente en el coliseo.

“La fanaticada de Puerto Rico nos ayudó un montón a inspirarnos y representar al país como se debe… tratamos de que cada rival juegue a nuestra manera y hoy nos funcionó”, apuntó.