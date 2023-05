Juana Díaz. La Selección Nacional Sub 19 de voleibol femenino que jugó en este municipio durate el pasado fin de semana tenía sangre en sus venas de deportistas y artistas.

Tenía apellidos como Valentín, por parte de la nieta de Rey de Bajo, Bobby Valentín, María Sofía Valentín Salicrup.

Y también tenía una camisa con el apellido López por medio de una jugadora que está relacionada con el fenecido baloncelista de los Gallitos de Isabela, Carlos López. Esa es su sobrina Grace López Villanueva, quien fue la colíder anotadora de la recién concluida Copa Panamericana.

Y al centro de la malla, estaba una jugadora de 6′2 de estatura cuya camisa lleva el apellido Guibert por la herencia del exbaloncelista cubano y residente en Puerto Rico, Andrés Guibert. Esa era Alana Guibert Rivera, quien se distingue por su estatura y porque solamente tiene 16 años recién cumplidos y ya está en la Selección Sub 19 de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Alana Guibert es jugadora central en la Selección Sub 19 y recién cumplió 16 años. ( Miguel J. Rodriguez Carrillo )

Alana llegó al voleibol de la mano de su padre, que también la llevaba a ver juegos de baloncesto.

“Mi papá siempre me ha apoyado en el voleibol. Mi papá siempre me llevaba a los juegos. También me llevaba a los de baloncesto porque es su deporte. Pero siempre me gustó el voleibol y de ahí en adelante él me dijo ‘si quienes, vamos’. Y por ahí comenzó“, dijo Alana al darle crédito también a su señora madre por el apoyo en el deporte.

Alana, nacida y criada en Puerto Rico, fue parte de la Selección Sub 19 que el domingo conquistó la medalla de bronce en la Copa Panamericana jugada en Juana Díaz. Cumplió 16 años en marzo y jugó de titular en la Sub 19. Es del colegio Nuestra Señora del Rosario y del club Mets de Guaynabo.

Su padre la fue a ver a Juana Díaz y dijo que siente orgulloso porque es su sangre y porque representa el País en donde decidió hacer residencia luego de su salida de Cuba.

“Súper orgulloso. Imagínense. Haber llegado a un país, a una tierra nueva, en donde le abren las puertas y donde transcurre mi vida profesional y en donde decido que esta es mi casa desde un principio. Y ahora tener ese fruto de uno que está representando con mucho orgullo, dignidad y humildad a Puerto Rico. Es de mucho orgullo”, dijo Guibert.

Luego de dejar la selección de Cuba mientras jugada en Puerto Rico, Guibert fue parte del Baloncesto Superior Nacional con cinco franquicias, sobre todo con los Capitalinos de San Juan. Jugó también en la NBA antes de dar el salto a Europa en donde vio acción en las ligas de Grecia, Italia y España.

PUBLICIDAD

Guibert también tiene otra hija, Andrea, quien también jugó voleibol.

Andrés Guibert aparece en esta foto jugando por Cuba en un partido ante el Equipo Nacional de Puerto Rico y su delantero Edgar de León, esto años antes de que desertara en la Isla en un evento posterior. ( ismael fernandez )

Como él dice, ahora comienza a ver el fruto de su sangre y se ve reflejado en la cancha al ver a su hija siguiendo el buen camino del deporte.

“¡Pura alegría! ¡Pura Alegría”, exclamó. “Comencé a llevarla al voleibol para darle el gusto del deporte, que es muy importante en la formación del ser humano, que se desarrolla en un equipo, que interactúa con otras personas, que aprender a trabajar en equipo. Que aprenden a comunicarse de una manera más apropiada con diferentes personas con diferentes maneras de pensar. Eso es muy importante, especialmente en estos tiempo en que los muchachos se pasan frente a un Play Station, un celular o una computadora”, destaca Guibert.

El tiempo dirá hasta a dónde llega Alana en el voleibol. Su padre desea que el juego sea primero un instrumento de crecimiento.

“La idea es que ella progrese, que siga mejorando en su juego y que utilice el voleibol como una herramienta para pagarse los estudios en la universidad en que ella desee, con un buen programa de voleibol universitario, y que de ahí decida si quiere voleibol profesional o quiere ejercer la profesión que estudió“, dijo.