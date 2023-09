Hay un aspecto histórico que se está viviendo este año en la Liga de Voleibol Superior Masculino que ha pasado desapercibido para muchos.

El torneo tiene en acción a una mujer: la primera atleta transgénero en formar parte del torneo.

La protagonista de este aspecto histórico es Xavii Vega, quien hizo nueve defensas y 11 pases positivos para los Plataneros de Corozal el sábado en el revés ante los Mets de Guaynabo. Ella juega como líbero y llama la atención donde quiera que juega por su apariencia femenina.

Xavii es la primera transgénero en el Voleibol Superior Masculino, pero lleva en la liga cinco temporadas. Y es que ha sido en ésta temporada cuando es más evidente su identidad femenina versus las otras campaña que pasó con los Caribes de San Sebastián y los Cafeteros de Yauco, y en los que lucía más masculino, esto en acorde con el sexo que se le fue asignado al nacer.

Xavii, de 28 años y natural de Bayamón, reconoce que en su proceso de feminización, uno que lo hace sin asistencia de terapia hormonal, ha mantenido la fuerza masculina para desplazarse, para saltar y para asimilar la fuerte pegada del voleibol masculino. De hecho, su primer deporte de niño fue el arte marcial taekwondo, en donde la velocidad y la fuerza son parte esencial del juego.

Al nacer recibió la designación biológica de varón, pero ya por mucho tiempo dice que se siente mujer. Y hoy en día ha adoptado su identidad de género sin sentir la urgencia de salir del Voleibol Superior Masculino para irse a jugar, por decirlo así, en el Voleibol Superior Femenino.

“Yo me siento ‘ella’”, dijo Xavii en entrevista en Primera Hora en la que destacó que es una mujer jugando voleibol masculino, pese a que este no es un deporte con categorías mixtas, como existen en otras disciplinas.

Xavii llegó a la entrevista con vestimenta civil femenina y luego se cambió de ropa para ponerse el uniforme de los Plataneros. Relató que su identidad y su proceso de vida ha sido bien aceptado por los Plataneros y en el Voleibol Superior Masculino en general.

Xavii Vega ha ido transformado su físico hacia uno más femenino sin necesidad de tratamiento hormonal. ( Carlos Giusti/Staff )

Corozal, de hecho, es una de siete franquicias en el Voleibol Superior, que tiene miles de seguidores en las siete canchas que son sede de los juegos. La población de jugadores en el Voleibol Superior Masculino es de aproximadamente 100 atletas.

Explicó que la franquicia y la liga conocen a Xavii y su identidad desde hace mucho tiempo ya que jugó en clubes y ligas escolares y en la universidad antes de llegar al nivel Superior. En este último nivel perteneció a los Tigres de la Universidad Interamericana en el 2016, con los que fue medallista en el voleibol playero. Ese curso de niveles es el mismo que también siguen dirigentes y jugadores que comparten cancha con Xavy en el Voleibol Superior.

Así las cosas, Xavii asegura que haber recibido el respeto de sus compañeros en la liga ha sido uno de sus logros más importantes.

“Siempre había soñado con jugar la liga de voleibol masculino. A través de los años, Xavii ha tenido diferentes cambios, desde mi perspectiva. Siempre me han conocido, pero han visto cambios físicos en mí; la parte más femenina. Me siento contenta y satisfecha. Feliz por el apoyo que me han podido dar. ¡Qué bueno que han tenido la oportunidad de reconocerme! Ya me conocen como Xavii Vega, que es mi nombre como tal. Me siento satisfecha porque siento que he logrado mucho. La aceptación de la liga me hace sentir muy grande, honrada. Es algo valioso para mí”, dijo Xavii.

La jugadora transgénero no ha realizado su cambio con miras a irse a jugar en la liga femenina. Es la primera en reconocer que su nivel de juego es de la liga masculina. ( Carlos Giusti/Staff )

El respeto ha sido mutuo, agregó. Inclusive así es dentro de los camerinos, que es un lugar sagrado para los atletas, en donde se crea la química o la discordia.

“No voy a entrar en los detalles sobre lo que pasa en los camerinos. Pero siempre he sido yo y nunca he tenido problemas con los muchachos. Sé lo que es ser un profesional. No cruzo la línea. Respeto. Respeto la oportunidad que me han dado”, afirma.

Xavii llegó al Voleibol Superior Masculino como Xavier Vega, con los Caribes de San Sebastián, en el 2019. Su apariencia femenina actual, señala, es natural. No pasa por un tratamiento hormonal para hacerla lucir más ‘ella’. Inclusive, tiene su órgano sexual masculino.

Mientras, sus cambios no han provocado objeciones de parte de la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

Xavii Vega saluda a los medios de comunicación durante un partido del Voleibol Superior Masculino con los Plataneros de Corozal. ( Cortesía/FPV )

“Hasta el sol de hoy no he tenido una queja sobre mi caso. No he tenido rechazo, ni nada”, dijo Xavii.

Los cambios tampoco han provocado el ‘bullying’ que vivió a nivel universitario, en el que Xavii dijo que ya se sentía “ella” y que recibía burlas, acosos que dolían, pero que la hicieron más fuerte.

Ahora, en Superior, Xavii dijo que principalmente el público adulto la mira raro. Pero agregó que, en general, la aceptan.

“En Superior la fanaticada es más grande e intensa. Siempre tengo a gente que me dice ¡Xavii, voy a ti!. Me aplauden. La gente está en las redes y me siguen. Además esto es algo que uno ama y que disfruto; hay que vivírselo. Y a la fanaticada eso le gusta. A través de mi trayectoria me he ganado la fanaticada. Estoy súper contenta porque me reconocen, me apluaden, me tiran fotos. Es algo motivante”, dijo.

Xavii agregó que sus padres son fanáticos suyo, que asisten a los juegos, al igual que amistades.

Sin agenda de llegar a la liga femenina

Viendo el proceso de su cambio de apariencia, es lógico pensar que Xavii algún día pudiera considerar intentar jugar en el Voleibol Superior Femenino. De hecho, Xavii dijo a este diario que ha entrenado con equipos como las Criollas de Caguas en el Voleibol Superior, entre otros, por invitación, para trabajar con las jugadoras.

Aunque sería algo nuevo en Puerto Rico, el que una transgénero entre a una liga femenina, esto no sería algo nuevo en el voleibol mundial. En el 2017, en Brasil, la transgénero Tiffany Abreu jugó para el equipo de Bauru en el que también jugaba la líbero nacional, Shara Venegas.

Pero Xavii, aunque le encanta el voleibol femenino, rechaza por el momento tener esa intención. Reconoce que su nivel de juego pertenece al masculino.

“Diría que no tengo miedo en jugar la liga femenina. Pero amo jugar el voleibol masculino. Siento una gran emoción al jugar el voleibol masculino. Ese es mi nivel de juego. No porque soy mujer no lo puedo jugar. Siento que al voleibol masculino le puedo sacar más provecho. Es algo que me gusta. La respuesta es no, en parte. Si tengo la oportunidad de lograr la liga femenina, la buscaría porque no tengo miedo a nuevas oportunidades. Pero amo el voleibol masculino”, respondió.

Dado a que no está sometido a un proceso hormonal para lograr su feminización física, Xavii no ha perdido ni fuerza ni la explosividad para jugar el voleibol masculino. Más aún, Xavii dice que abrazaría incluso la oportunidad de jugar de atacante entre los varones, que es una de las posiciones más retantes de este deporte porque requiere atacar, pasar, defender, bloquear y servir. En fin, todos los fundamentos el juego.

Actualmente, Xavy juega de líbero, cuya función en la cancha es pasar, defender y acomodar un balón inalcanzable para el colocador del equipo. Esa es la función que hace con los Plataneros, que es un equipo joven y en desarrollo, que no tiene este año expectativas de postemporada.

Xavy iría a todas el día en que lo llaman a atacar el balón.

“Hasta ahora soy la libero. Si tengo que hacer la función de esquina, la hago. Sé que vamos a hacer grandes cosas porque soy pasadora. Tengo buena defensiva. Se atacar y servir muy bien. Sé marcar bien en el bloqueo. Conozco bastante. No sé jugar medio, pero te juego todas las otras posiciones”, dijo.