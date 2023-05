La central de las Cangrejeras de Santurce, Dulce María Téllez, reapareció en cancha vestida de civil el jueves y estuvo presente en la celebración de campeonato del equipo contrario, de las Pinkin de Corozal, en el coliseo Roberto Clemente, en donde la multitud de Corozal le levantó el brazo en victoria y la unió a la celebración.

Téllez, quien jugó con las Pinkin en el campeonato 2022 del equipo, pidió tiempo a este medio el jueves para hablar sobre su presencia en la celebración de Corozal. El dirigente de las Cangrejeras, Jamille Torres, dijo que es una situación “triste” la de Téllez y agregó que le perdió el respeto a la jugadora.

Dulce María Téllez, de las Cangrejeras de Santurce y quien estuvo ausente en los últimos dos juegos de la serie final, saluda a las Pinkin, con las que ganó el campeonato 2022. pic.twitter.com/T7f3R5tLq2 — Fernando Ribas (@deportespr) May 12, 2023

Este viernes, al día siguiente del subcampeonato de su equipo, Téllez dijo a este medio que las Cangrejeras la sacaron del equipo al creer que ella tenía ataduras sentimentales con su pasada franquicia. Téllez fue parte de las Pinkin en el campeonato 2022.

Aseguró lo contrario y dijo que no estaba físicamente apta para jugar al 100 por ciento. Detalló que el equipo le hizo un prueba de MRI, que no reveló daños. La jugadora agregó que pese al diagnóstio favorable seguía sintiendo un fuerte dolor en el área.

“El respeto se demuestra, no es de la boca hacia afuera. No es respeto reunirse a mis espaldas y tomar decisiones basadas en suposiciones. (Torres) nunca me llamo aparte para hablar como adultos y entender que la molestia en mi rodilla es real y verdaderamente no podía jugar al 100% en una final tan importante. No tenía que ver absolutamente nada emocional hacia Las Pinkin. Soy jugadora desde mucho y en Cuba nos preparan y nos enseñan para jugar sin emociones aunque del otro lado de la cancha estuvieran jugadoras de la propia familia””, escribió la jugadora naturalizada

“Es lamentable como hicieron las cosas después de más de 3 años en la misma franquicia y dándole siempre mi mejor rendimiento. Para la serie semifinal si ellos no lo recuerdan yo tenía una fascitis plantar bien fuerte que apenas podía caminar y no me pude recuperar del todo ya que tuve que entrar a jugar de emergencia cuando el equipo estaba en apuros y la serie se puso 2-1 y con molestia aún jugué, pero ya se me estaba empezando a hinchar la rodilla porque obviamente había una lesión y el cuerpo estaba tratando de comenzar esa molestia. Nada de eso lo tomaron en consideración para tomar decisiones a mis espaldas y sacarme del grupo, con la excusa de que emocionalmente algunas en el equipo se afectaban cuando yo tenía gestos de cariño hacia un pueblo que me trató siempre como familia y ellos me pidieron que no los saludara”, agregó.

Téllez no jugó con las Cangrejeras en los últimos tres partidos del equipo. El dirigente Torres dijo que la jugadora tenía una lesión de rodilla aunque el médico del equipo le había dado el visto bueno para jugar. También estuvo ausente del equipo durante ese tiempo.

“Es un tema bien triste”, dijo. “La respetaba mucho. Le tenía respeto a Dulce como jugadora. Es triste que termine la temporada de esa forma, si es que es su última temporada”.

Téllez fue parte de las Pinkin en el 2022 como ‘préstamo’ de las Cangrejeras por haber estado suspendida la franquicia al no comparecer en la final del 2021.

Regresó a Santurce en el 2023 y ayudó al equipo a quedar en la primera posición y pasar hasta la final.