Gurabo. Finaliza un partido en la Copa Buzzer Beater, y los estudiantes-atletas del equipo ganador se dirigen emocionados a los camerinos del Coliseo Fernando “Rube” Hernández, en Gurabo. Allí, más que dar declaraciones en una zona mixta transmitida en redes sociales, serán entrevistados por Clive “Clifaaa” Walters, una figura que en poco tiempo se ha ganado el cariño de los jugadores.

Y es que hace dos años, la carrera Walters como creador de contenido tomó un giro inesperado cuando se unió a la plataforma de Buzzer Beater como una de las personalidades en el programa radial que emiten por La Nueva 94.

Clive, oriundo de Guayama, recibió una llamada de Bryan Eloy García, fundador de Buzzer Beater, quien lo invitó a formar parte del equipo con un segmento propio. El guayamés, de 34 años, llamó la atención de García porque se dedicaba a la creación de contenido en torno al deporte escolar, pero con un toque distinto a lo que se trabaja en la plataforma que se dedica a montar los campeonatos nacionales de voleibol, baloncesto y fútbol.

“Yo tenía un personaje que era como ‘La Comay’ del deporte en mi área”, recordó Walters entre risas durante una entrevista con Primera Hora .

“Yo trabajaba los problemas del deporte que estaban pasando en mi área, que es Guayama, Arroyo, Patillas y Salinas, y diferentes bochinches. Empecé hace tres años hablando acerca del deporte escolar, el Baloncesto Superior Masculino y la Liga de Baloncesto Puertorriqueña en mi área. Estuve como un año haciendo esa locura en mi carro con las gafas de mis hijas y haciendo que la gente se riera”, contó el creador de contenido, quien añadió que nunca invirtió dinero en promoción y grababa desde su propio carro.

En la actualidad, el rol de Walters es uno muy distinto en la marca Buzzer Beater, ya que, además de ser una de las figuras principales del programa radial, se dedica a entrevistar a los estudiantes-atletas que participan en el torneo escolar y hasta narrar los partidos que transmiten en las redes sociales. Un cambio que describe como “una bendición” en su vida.

“A mí me gusta todo esto que tiene que ver con las cámaras y con los escenarios. Con esto yo puedo llegar a donde yo quiero, que es hacer que las personas sepan quiénes son y estar más cerca de los jugadores. De ser el bochinchero, ahora hablo de cosas buenas y resalto lo positivo de cada uno de los jugadores y los proyectos”, expresó.

Sin embargo, el éxito de Clive se debe a su peculiar forma de ser. Y es que, durante sus entrevistas con los estudiantes-atletas, los hace reír y sentirse lo más cómodos posibles con sus ocurrencias y frases como “más muchi” y “chijí chijá”, que han ganado notoriedad en el deporte escolar.

“Las entrevistas de los jugadores conmigo son más fluidas porque no son esas típicas entrevistas serias, se ríen conmigo y la pasan bien. Yo trato de meterle chispa y creo unas frases que la gente ya me las dice cuando me ven por ahí. Trato de prepararlos y guiarlos sin hacerles preguntas muy largas y mi jerga, si le podemos decir así, va acorde a como ellos dialogan para que se sientan cómodos cuando tienen una entrevista conmigo”, compartió.

Su labor como entrenador

Sin embargo, la contribución de Clive al deporte escolar va más allá de realizar entrevistas en los torneos de Buzzer Beater o narrar sus partidos. El guayamés también se desempeña como dirigente del equipo senior femenino de voleibol de la Escuela Superior Natividad Rodríguez González, en Arroyo, y como asistente del entrenador Fernando Casablanca en el equipo senior femenino de baloncesto de la Escuela de la Comunidad Especializada en Deportes Eugenio Guerra Cruz en el Albergue Olímpico (Ecedao), en Salinas.

De hecho, confesó que ha dirigido desde los 18 años equipos de voleibol, un deporte que jugó hasta en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) con la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Cayey.

“La gente me relaciona con baloncesto por Ecedao con Casablanca, pero el deporte que yo jugué hasta la universidad fue voleibol. Yo llevo mucho tiempo como dirigente en el deporte escolar, pero creo que en algún momento lo voy a dejar porque este ambiente me gusta mucho más”, admitió.

Walters ha sido parte del programa de la Escuela Superior Natividad Rodríguez González durante los últimos cuatro años, mientras que asiste a Casablanca en Ecedao desde 2017.

“Casablanca es una de las bendiciones que la vida me regaló. Yo llegué a donde Casablanca en uno de los peores momentos de mi vida y ha sido como un guía para mí dentro de mi locura porque antes cantaba reguetón y hacía otras cosas. Es uno de mis muchos mentores”, dijo sobre el también dirigente de las campeonas Cangrejeras de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).