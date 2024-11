Gurabo. La Copa Buzzer Beater se ha consolidado como el escenario donde las futuras estrellas del voleibol puertorriqueño exhiben a nivel nacional sus mejores cualidades.

Esta sexta edición del campeonato nacional no ha sido la excepción y se ha destacado por contar con una de las clases más talentosas en años recientes, encabezada por una camada de jugadoras de la categoría senior femenino que ya firmaron con una universidades de primera división de la National Collegiate Athletic Association (NCAA, por sus siglas en inglés).

Una de ellas es Daniela González, colocadora del Colegio Adianez y quien se comprometió a jugar con Temple University en Filadelfia, Pensilvania. Curiosamente, esta universidad llevaba un tiempo detrás de la Jugadora Más Valiosa de la pasada edición de la Copa. Sin embargo, Daniela tardó en darles una respuesta por la nostalgia de saber que pronto dejaría el colegio donde ha estudiado desde pre kinder.

PUBLICIDAD

“Ellos me habían ido a visitar en un torneo durante un torneo en Filadelfia, el año pasado. Igualmente, me vieron en un torneo en Washington y acá en Puerto Rico. Ellos me llevaban escribiendo desde hace un tiempo, pero yo no le estaba contestando a nadie porque yo estaba como que: ‘No me quiero ir’. Todo lo que yo he conocido ha sido Adianez aquí en Puerto Rico y, como todavía no sé lo que quiero estudiar, no tenía esa chispa de que me quería ir”, contó González en una entrevista con Primera Hora desde el Coliseo Fernando “Rube” Hernandez, donde se está llevando a cabo la Copa.

Daniela compartió que, además de Temple University, recibió ofertas de numerosas instituciones como Morgan State University, Long Island University, Allegany College, University of New Hampshire, North Carolina Agricultural & Technical State University y California State University.

Pero, no fue hasta que tuvo una conversación con el legendario voleibolistas Héctor “Picky” Soto -padre de una de sus amigas y egresada de Adianez, Camila Soto- que decidió contemplar las ofertas, aunque no tuviese claro qué deseaba estudiar.

“Muchas personas hablaron conmigo, incluyendo Picky. Yo le decía que no sabía si tomar una de estas ofertas porque no sabía qué quería estudiar, pero él me dijo que no estudiar fue una de las peores decisiones en su vida porque con un bachillerato siempre hubiese tenido un plan b. Fue en ese entonces que empecé a buscar información sobre las universidades y las ofertas que me estaban enviando”, relató la joven de 17 años y 6′0″ de estatura.

PUBLICIDAD

Entre tantas universidades interesadas en ella, González optó por Temple por su campus, facilidades deportivas y el cuerpo técnico, encabezado por la dirigente Linda Hampton-Keith y el asistente boricua José Lugo.

“A mí me gusta ser dirigida por mujeres y uno de los asistentes es puertorriqueño. Esa fue una de las cosas que yo analicé. Algunas nenas no están pendientes a si el coach les gusta o no y solo están pendiente a la universidad, pero yo pienso que eso es importante porque ellos son como tus padres por los próximos cuatro años”, indicó.

La actual capitana de la Tropa Naranja del Colegio Adianez es una de las mejores prospectos en Puerto Rico. González se agenció una medalla de bronce en el Campeonato Continental Norceca Sub-19 y debutó con la Selección adulta en la Copa Panamericana, celebrada en Guanajuato, México.

No obstante, Daniela no será la única integrante del sexteto dirigido por Luis “Feñito” Rodríguez que pisará una cancha de la División I de la NCAA. La esquina Cherisse Atilano pactó con Coppin State University en Baltimore, Maryland. Atilano es una de las primeras armas ofensivas de Adianez y lo dejó claro en la pasada final de la Copa, donde fue la máxima anotadora con 12 puntos.

Y parece que Temple University y Lugo le tienen el ojo puesto al talento joven en la isla porque también se comprometieron a jugar con ellos la esquina Sofía Vega, de Piaget Bilingual Academy, y la libero Claudia Rivera, del Colegio Puertorriqueño de Niñas (CPN). Para esta última, fue un sueño hecho realidad haber firmado con una universidad del nivel más alto del voleibol colegial en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La esquina Sofía Vega, de Piaget Bilingual Academy. ( Suministrada )

“Hace unos meses, yo jugué con la Selección de Puerto Rico Sub-19 y tuvimos un fogueo contra ellos (Temple University) en Puerto Rico. Después de ahí, me contactaron y me viajaron para allá”, recordó Claudia, quien también tuvo varios acercamientos, pero quedó impresionada con el campus de Temple.

“Yo llevo desde chiquita jugando voleibol y siempre ha sido un sueño para mí irme para allá. Mis papás han trabajado bien duro conmigo y me han dado la oportunidad para poder viajar y que scouts (escuchas) me vean. Algo que me gustó mucho es que en Temple mi dormitorio será por los cuatro años, así que podré hacer mi casa completa allá y no tendré que mudarme de lado a lado”, agregó.

Otra estudiante-atleta de CPN que también fue becada por una universidad de primera división de NCAA es la colocadora y esquina Alanis Nieves. Pero, en el caso de Alanis, irá a Eastern Illinois University, localizada en la ciudad de Charleston de ese estado.

“En grado 11, Eastern Illinois University me llamó y querían que hiciera una entrevista. Visité la universidad durante un torneo, y se me dio la oportunidad”, comentó Alanis

“Desde pequeña, siempre he querido estudiar y jugar allá afuera. Mi hermana lo hizo y siento que es una experiencia brutal. Mis papás siempre me han ayudado y llevado de la mano para ser mejor cada día. Quizás el día que me vaya dolerá un poco y lloraré, pero sé que voy a seguir hacia adelante allá y estaré feliz”, comentó la joven jugadora, cuya hermana mayor está realizando sus estudios doctorales después de hacer un bachillerato en Chestnut Hill College.

Las esquinas Alana Guibert, del Colegio San Felipe, y Isabel Avilés, del Colegio Notre Dame, también estamparon sus firmas con una institución de División I. Guibert fue becada por Eastern Illinois University y Avilés por Central Connecticut State University.

Cabe señalar que Jean Paul González, del Colegio San José, es el único jugador de la categoría senior masculino de la Copa Buzzer Beater que al momento se comprometió con una universidad del más alto de voleibol colegial.