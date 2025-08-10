La Selección Nacional de Voleibol de Puerto Rico cayó vencida anoche en su duelo semifinal de la Copa Panamericana al ser derrotada por Colombia en tres parciales.

“Nada, nos dieron nocaut… Colombia defendió muy bien e hizo más cosas que nosotros”, expresó con franqueza el dirigente nacional Juan Carlos Núñez tras la derrota de Puerto Rico en sets corridos ante Colombia.

El resultado del partido fue por sets de 25-23, 25-17 y 25-17.

Colombia avanzó así al partido por el oro tras dominar en ataques (50-33) y servicios (5-2), mientras que Puerto Rico sobresalió en bloqueos (10-5).

Paola Santiago lideró la ofensiva boricua con 11 puntos, seguida por Neira Ortiz y Decelise Champion con 9 cada una.

Por Colombia, Laura Grajales y Ana Karina Olaya brillaron con 18 puntos cada una, respaldadas por Valerin Carabali con 12.

Puerto Rico irá hoy domingo por el bronce ante México anfitrión del torneo; en la última confrontación entre ambos conjuntos las mexicanas salieron por la puerta ancha en cuatro parciales.

Dominicana jugará en la Final contra Colombia.