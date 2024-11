La Federación Puertorriqueña de Voleibol es imagen de muchas federaciones nacionales, y en específico, del trabajo voluntariado que quisiera cambiar la reelecta presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario.

El voleibol boricua tiene una de las federaciones más visibles y ocupadas porque trabaja con uno de los deportes federativos con mucha población, como la mayoría de las disciplinas de conjunto.

Y al frente del organismo está el Dr. César Trabanco, quien fue reelegido recientemente para otro término de cuatro años en la presidencia de la Federación.

Fue reelegido por defecto, sin ser retado, y esto ante la realidad que al momento no existe en este deporte otro líder que quiera ocupar la silla que él ocupa.

Trabanco abundó sobre por qué fue electo por defecto y sobre qué lo mantiene comprometido con el deporte del voleibol, en el que fue jugador y apoderado, y desde el cual ahora como presidente federativo es también uno de sus principales auspiciadores.

“Las elecciones fueron 15 días luego de los Juegos Olímpicos (26 de agosto) y para julio yo tenía 13 endosos de los apoderados. La fecha límite para someter candidaturas era el 6 de agosto. Nadie se postuló. Por lo tanto no hubo elecciones porque no hubo otro candidato”, dijo Trabanco.

Su presidencia también fue habilitada por una enmienda al reglamento de la Federación Puertorriqueña de Voleibol que le permitió ir a un cuarto término frente al organismo. El reglamento fue enmendado para que un presidente puede ocupar la silla durante cuatro ciclos olímpicos. Antes, el reglamento limitaba los términos a tres. Sin esa enmienda, Trabanco no hubiese podido mantenerse en la silla, como tampoco hubiese podido ser reelecta Rosario como presidenta del Copur de no haber sido porque el organismo también enmendó su reglamento.

Trabanco dijo que no hubo candidatos que le retaran porque el trabajo es sin paga.

“Aparentemente no hay (candidatos). Este es un trabajo pro bono”, respondió al referirse a una presidencia sin salario, de carácter voluntario. “Se han querido hacer cambios. Y por mi parte estoy motivado a quedarme cuatro años más porque podemos clasificar a los Juegos Olímpicos porque es en Los Ángeles (equipos de Estados Unidos clasifica por sede) y las oportunidades son mayores”.

Trabanco agregó que otras motivaciones suyas para regresar a la presidencia son clasificar a la Liga de Naciones del voleibol de cancha, y para luchar contra la regla de la FIVB que hace innelegibles para representar a Puerto Rico a boricuas o hijos de boricuas que están registrados bajo USA Volleyball.

Uno de los planes que se considerarán durante el nuevo ciclo es que las ligas Superior Femenino y Masculino se independicen del brazo organizativo de la FPV. Tendrían que pagar, sin embargo, un aval a la Federación. ( FOTO SUMINISTRADA )

Trabanco señaló que otras federaciones también sufren del disuasivo de voluntariado para posibles candidatos a presidir.

“Entiendo que ocurre lo mismo en varias federaciones. Sé de algunas que trabajan pro bono y aportan de su capital. Hay algunas cuyos fondos salen de los designado por el Comité Olímpico. Nosotros no queremos hacer eso. Ni lo vamos a hacer por la cantidad de viajes que tenemos. No vamos a usar fondos del Copur para gastos administrativos, de oficina. El Copur permite una partida para ese propósito”.

Trabanco es médico de profesión y un auspiciador de los equipos nacionales. No solamente hace un trabajo voluntariado, sino que aporta de su dinero para que las selecciones de todas las categorías puedan viajar a jugar torneos internacionales.

Detalló que pagó cientos de miles de dólares durante sus primeros dos términos y agregó la Junta Directiva se opuso a más pagos suyos porque es dinero que la institución le adeuda. También dijo que, en su defecto, los equipos nacionales viajen con dinero del Copur o con recursos levantados por actividades federativas, como talleres, torneos de categorías entre otros.

“Luego de que la junta directiva desaprobó que aportara dinero, lo que he puesto son cantidades mínimas para ayudar en algunas cosas. Pero no es como en los primeros dos términos que sí tuve que poner para que los equipos nacionales viajaran a mundiales y eso todavía está dando vueltas (deuda). No ha habido maneras. Con tanto torneo internacional, nuestros recaudos se van 105 por ciento en los torneos internacionales”, dijo.

Otro deseo del Dr. Trabanco para el término es lograr que el voleibol se clasifique a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Solo una selección femenina lo ha hecho, a Río 2016. ( Suministrada )

“Ahora se paga con las actividades que hacemos durante todo el año. Todo eso va directo a las selecciones nacionales. Y con el presupuesto que nos asigna el Comité Olímpico, que también va directo a las selecciones nacionales. Y este año estamos en negativo”, agregó.

Para aliviar la carga, Trabanco dijo que escucharía nuevamente propuestas para hacer independientes la Federación de sus Ligas Superiores de cancha, al estilo de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, que es una exitosa historia de separación de liga-federación.

“Se habló en la reunión de la junta. Se va a retomar el tema y se hará un estudio próximamente. Respeto lo que decida la mayoría de los apoderados. En un momento dado no la respaldé. Entiendo y entendía entonces de la Federación debe ser el ente de todo, como ha sido hasta ahora. Pero con el pasar del tiempo y la complejidad de los equipos nacionales, creo que la Federación debe estar involucrada en las selecciones y en el desarrollo. No es que le quitemos todo el apoyo, pero sí pudiera favorecer que fuéramos independientes. Lo han propuesto los apoderados. No es una situación fácil. Tiene sus pros y sus contras. Tienen que pagar un aval a la federación, lo que se establecerá en su momento, pero también tiene que pagar los gastos operacionales. Ahora mismo cada equipo paga $13,000 a la Federación y con eso cubren todo, seguro de responsabilidad, director de torneo, arbitraje, estadísticos...“