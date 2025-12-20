Los Plataneros de Corozal iniciaron el viernes el “Duelo de la Montaña” con el pie derecho, al imponerse en cuatro parciales sobre los Changos de Naranjito en el primer juego de la serie A de los cuartos de final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), celebrado en el Coliseo Carmen Zoraida Figueroa.

Los marcadores del encuentro fueron 20-25, 25-20, 25-14, 25-22. Al ser una serie al mejor de tres partidos, Corozal se colocó a un triunfo de avanzar a las semifinales, donde enfrentaría a los Cafeteros de Yauco.

Este resultado marcó el tercer triunfo de Corozal en el Coliseo Carmen Zoraida Figueroa esta temporada, además de las siete victorias sin derrotas acumuladas en la cancha Juan C. Berríos de Barranquitas, manteniendo así un récord perfecto como local.

Jalen Penrose lideró la ofensiva corozaleña con 23 puntos, mientras que Spencer Olivier le siguió con 20. Por Naranjito, se destacaron Clarke Godbold con 17 unidades, Cole Gillis con 13 y Jackson Rivera 11.

Con el partido igualado a un set por bando, los Plataneros arrancaron el tercer parcial con una corrida de 8-1, impulsados por un bloqueo sobre Clarke Godbold y un servicio directo de Luzgardo Liciaga. Nunca perdieron esta ventaja.

Corozal llegó al 21-10 tras un error en saque de Godbold, pero cerró el parcial 25-14 gracias a un fallo en ataque por la zona dos de Sebastián Negrón.

En la cuarta manga, ambos equipos se mantuvieron parejos hasta la recta final, con empates consecutivos desde el punto 17 hasta el 22. Sin embargo, tres errores ofensivos al hilo de los Changos sellaron la victoria corozaleña: dos ataques fallidos de Cole Gillis por zona dos y otro de Clarke Godbold por zona cuatro.

En el aspecto colectivo, los Plataneros dominaron en ataques (57-47), bloqueos (13-5), servicios directos (4-2) y asistencias (26-25). Naranjito fue superior en defensas (46-39). Ambos equipos finalizaron con 44 pases.

El segundo partido de la serie A se jugará el domingo, 21 de diciembre, a las 6:00 p.m. en la cancha Gelito Ortega. La serie B de cuartos de final entre los Patriotas de Lares y los Gigantes de Carolina iniciará este sábado en el Coliseo Félix Méndez Acevedo desde las 8:00 p.m.