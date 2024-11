San Sebastián. Hace un año, Marcos “Chamo” Liendo se encargaba de neutralizar cada ataque de los Changos de Naranjito como el libero de los Caribes de San Sebastián en la final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Muchas cosas han cambiado en la franquicia pepiniana desde entonces, incluyendo el rol de Liendo. Los Caribes siguen siendo uno de los mejores sextetos de la LVSM y están de vuelta en la serie de campeonato, esta vez frente a los Mets de Guaynabo.

Sin embargo, Juan Francisco León, quien asumió la dirección técnica tras la inesperada salida de Javier Gaspar en plena final de 2023, ya no está con el equipo. En su lugar, Liendo tomó un giro inesperado en su carrera y aceptó el desafío de dirigir al conjunto pepiniano.

PUBLICIDAD

“Es una etapa de transición que ya llevaba tiempo haciéndola y me la estoy disfrutando. Obviamente, me pica la vena por estar con ellos ahí. Pero, en la línea, yo corro, camino, brinco y celebro con ellos. Eso es parte dé”, comentó Liendo en una entrevista con Primera Hora poco después de que los Caribes vencieran el miércoles a los Mets en el Coliseo Luis Aymat Cardona, en San Sebastián, para tomar una ventaja de 2-1.

“El respeto de ellos me lo gané como jugador. Hoy día soy ese líder que respetan al igual que yo a ellos. Convivir esos momentos de victorias y derrotas juntos es algo importante para mí”, añadió sobre su transición de jugador a entrenador.

Marcos “Chamo” Liendo defiende un balón durante el primer juego de la final 2023 de la LVSM contra los Changos de Naranjito. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

A sus 35 años, Liendo ha demostrado tener las cualidades necesarias para ser un buen estratega en la LVSM, al llevar a San Sebastián al tope de la Sección Isla con un récord de 17-3. Aun así, no descarta volver pronto a las canchas si logra completar la defensa del título.

“Si yo gano este año, el año que viene puede ser que juegue. Yo no me he retirado, lo que hice fue dirigir este año, pero nunca dije que me había retirado, así que no lo descarto”, aseguró.

Pero, alejarse de las canchas no del Voleibol Superior no fue el único sacrificio que Liendo hizo para estar al frente de los Caribes. A consecuencia de esta enorme responsabilidad, se vio en la obligación de renunciar como dirigente del equipo senior femenino del Colegio Adianez de Guaynabo, al que había guiado el año pasado a la conquista de la Copa Buzzer Beater. Con su salida, Adianez contrató al legendario exjugador Luis “Feñito” Rodríguez y logró revalidar como monarca del torneo nacional de voleibol escolar.

PUBLICIDAD

Las jugadoras del Colegio Adianez celebras, tras capturar por segundo año consecutivo la Copa Buzzer Beater senior femenino. ( Suministrada / José Raúl Santana )

“No era de esperarse (que Adianez repitiera como campeón del Buzzer Beater). Es una institución educativamente y deportivamente buena, que contaba con un entrenador como Feño que respeto mucho y un grupo de jugadoras talentosas. Se ganaron esa posición y allí estarán para rato”, dijo acerca del triunfo de la Tropa Naranja.

Y al igual que volver a jugar en la LVSM, Liendo mantiene abierta la posibilidad de algún día volver a dirigir en categorías menores. “No lo descarto. Cuando salí de Adianez fue porque se me presentó esta oportunidad con San Sebastián, pero no lo descarto porque me gusta mucho trabajar con categorías menores”, compartió.

Liendo y los Caribes visitarán este viernes el Coliseo Mario “Quijote” Morales, en Guaynabo, para el cuarto juego de la final de la LVSM, que empezará a las 8:00 de la noche.