De las 15 voleibolistas boricuas reclutadas inicialmente para jugar en la debutante liga profesional de Estados Unidos, 10 siguen activas y cuatro son titulares, ya sea como acomodadoras o líberos.

Ese es el saldo jugados los primeros cinco juegos en promedio por equipo en la llamada liga Pro Volleyball Federation, que también emplea al dirigente boricua Ángel Pérez con el equipo de Columbus.

De las 15 reclutadas inicialmente, cinco están fuera de roster y algunas regresaron a Puerto Rico. Esas son las atacantes Karina Ocasio, Andrea Rangel, Génesis Collazo, Stephanie Rivera y la líbero Dalianliz Rosado.

Ocasio y Rangel nunca llegaron a jugar con el equipo de Columbus, que dirige Pérez. Collazo, Rivera y Rosado fueron dejadas libres por sus respectivos equipos.

El agente de Ocasio y Rangel dijo que, en el caso de ambas jugadoras y en periodos separados, estas nunca recibieron de regreso el contrato firmado para finalizarlo. Las jugadoras habían hecho su parte al firmar el contrato, dijo el agente, David Quiñones. Debido a eso, Ocasio y Rangel están jugando en Voleibol Superior con las Mets de Guaynabo y las Cangrejeras de Santurce, respectivamente. Ambas han pasado periodos de inactividad aquí debido a lesión. Mientras, Collazo se reactivo con las Changas de Naranjito y Rivera con las Mets de Guaynabo. Sigue inactiva Rosado.

Eso sí, Quiñones aseguró que ambas jugadoras no estaban lastimadas al momento de firmar los contratos con la Pro Volleyball. Según Quiñones, Columbus le dio de larga a cerrar sus contratos y las jugadoras decidieron buscar otras opciones.

Karina Ocasio es una de cinco jugadoras boricuas que no completaron contratos con Pro Volleyball o que fueron dejadas en libertad por esa liga. ( Nahira Montcourt )

Rosado y Collazo, por su parte, fueron dejadas libres sorpresivamente, dijo Quiñones.

“Me extraña con Dalianliz porque fue hasta parte del mercadeo de la liga. Y me sorprende Génesis porque la jugadora que entró por ella (Kendra Dahlke) no duró un mes en Ponce el año pasado. Sin temor a equivocarme, no es mejor jugadora que Génesis”, opinó Quiñones.

Mientras, las 10 jugadoras que están activas han hecho el trabajo como titulares, como jugadoras de papeles particulares o de funciones definidas que han tenido que hacer.

“Todos están haciendo un buen trabajo”, opinó Quiñones.

De las 10, las cuatro que están de titulares son las acomodadora Wilmarie Rivera (Orlando), Raymariely Santos (Columbus) y las líberos Shara Venegas (San Diego) y Valeria León (Columbus, Ohio).

Las tres atacantes activas no son titulares. Estas son Aury Cruz, Paulina Prieto Cerame e Ivania Ortiz. Vale la pena señalar que otras cuatro atacantes boricuas fueron liberadas y sus contratos no fueron completados, como fue el caso de Ocasio y Rangel.

Ivania Ortiz no está de atacante titular para el Columbus, pero sí está aportando desde el servicio. ( Suministrada )

A Quiñones le sorprende que la veterana colocadora Natalia Valentín esté saliendo del banco con el equipo de Omaha, Nebraska.

“Creo que Natalia es de las que más alta expectativas tenía. Creo que pensaba que iba a estar jugado más”, opinó Quiñones.

Sobre Cruz y Prieto Cerame, Quiñones dijo que están de “papel de reparto”. Y sobre Ortiz, Quiñones dijo que es una atacante contratada para hacer el trabajo desde el servicio, lo que ha hecho bien para el dirigente Pérez.

Completan las 10 activas la líbero Nomaris Vélez, quien está detrás de Venegas en San Diego, y Paula Cerame, quien no está de titular en Orlando.