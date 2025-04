El técnico de las Mets de Guaynabo, Fernando Morales, fue nombrado el lunes como el Dirigente del Año de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Morales logró el premio en su primera temporada como entrenador de la liga local.

El dirigente sumó 77 votos, superando a Juan Carlos Núñez (Criollas de Caguas), quien obtuvo 73.

“Estoy muy contento y honrado. En esta liga hay muchos coaches muy buenos, y especialmente este año, con la llegada de Juanchi desde afuera, Carlitos, que ha ganado muchos campeonatos, y Ramón. Me siento honrado con este reconocimiento, pero el crédito es para el equipo, que ha jugado bien toda la temporada y confió plenamente en lo que el staff le propuso. Lo hicieron muy bien”, compartió Morales en declaraciones escritas.

En tercer lugar, se ubicó Ramón Lawrence (Atenienses de Manatí) con 70 votos, seguido por el español Pascual Saurín (Cangrejeras de Santurce), con 17.

“Se me ha hecho fácil porque tengo un staff que conozco bien. Jesús está conmigo en la selección, en Corea y en Evansville. Marivi, que es mi hermana, me brinda mucha confianza. Ellos me han facilitado el proceso, además del gran grupo de jugadoras que tenemos, que también han hecho el trabajo más sencillo. Como dije, el crédito es para ellas y el excelente cuerpo técnico”, agregó Morales.

En el Coliseo Mario “Quijote” Morales, las Mets buscarán el miércoles una victoria para extender a siete juegos la semifinal ante las Criollas, que dominan la serie 3-2.