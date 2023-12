Por lo general, un equipo contendiente al campeonato como los Changos de Naranjito no tiene minutos de juego disponibles para sus novatos debido al alto calibre de su plantilla y si los tienen, no son muchos.

Por eso, tomó por sorpresa a muchos cuando el dirigente Jamille Torres sustituyó a Kevin López por el rookie Johansen Negrón durante el primer parcial del cuarto juego de la serie final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Negrón no defraudó en su primera oportunidad en este importante escenario, y respondió al llamado de Torres con 16 puntos, que fueron vitales en la victoria de los pájaros negros sobre los Caribes de San Sebastián el pasado lunes para empatar la final en el Coliseo Luis Aymat Cardona.

PUBLICIDAD

Ese buen ritmo lo continúo anoche, en el quinto partido de la serie, al ser el tercer mejor anotador de Naranjito con ocho unidades en una victoria que los colocó a las puertas de alzar el campeonato número 25 de la franquicia.

“Yo he venido con mucha hambre de jugar. Me habían sentado y yo tenía muchas ansias de jugar. Tenía que aprovechar la oportunidad y gracias a Dios se me dio... Yo siempre he sido de los más pequeños en la cancha y me tengo que destacar con la inteligencia y fuerza para romper el bloqueo, defender y controlar el juego. Pero es gracias a mi equipo que me tiene jugando bien”, comentó a Primera Hora el esquina, de 23 años y 6′0″ de estatura.

Johansen Negrón recibe un balón durante el cuarto juego de la serie final del Voleibol Superior Masculino. ( Jorge A. Ramírez Portela )

El atacante natural de Cupey empezó su carrera en el deporte de la malla alta en la Academia Menonita Summit Hills en Guaynabo, y se trasladó al Colegio Adianez en octavo grado. Tras el paso del huracán María en 2017, se vio obligado a abandonar la isla y jugar en Orlando, Florida, en busca del sueño de competir en la NCAA.

Una vez se graduó de escuela superior, Negrón fue becado por la Universidad Lincoln Memorial en Tennessee, donde jugó en la segunda división en Estados Unidos. Y este año fue seleccionado por los Changos con el séptimo turno del Sorteo de Nuevo Ingresos. Una decisión que pareció descabellada para los otros equipos, según el técnico de Naranjito.

“Nosotros confiamos en él. En el sorteo mucha gente se echó a reír cuando lo pedimos porque prácticamente no lo conocían, pero nosotros siempre hacemos nuestra asignación, estamos pendientes a las categorías menores y sabemos quién está subiendo y quién no”, dijo Torres a este diario.

PUBLICIDAD

“A mí no me sorprende (lo que ha hecho Johansen). En la temporada regular, él siempre entró y nos daba una chispa adicional. En juegos importantes siempre jugó, pero para el grupo es supervalioso porque nos da seguridad. Sabemos que tenemos a Kevin López y Luis ‘Rikito’ Vega también”, sostuvo.

Pero más allá de sus destrezas como jugador, lo que convenció a Torres de ingresar a Negrón en el escenario más significativo de voleibol en la isla es que lo considera como un atleta que no le tiembla el pulso cuando los minutos más cuestan.

“Cuando cuenta, él está ahí. El momento grande no le queda pequeño. Él ha demostrado que está preparado para el momento e inclusive en el juego allá en Pepino yo lo abracé y felicité y él me dijo: ‘Yo estoy ready para cuando tú me necesites. Yo sé que no me has dado mucho tiempo de juego, pero para cuando me necesites, ahí voy a estar’“, relató el dirigente de los Changos.

En una temporada que ha sido acaparada por los históricos logros de Pelegrín Vargas hijo, Negrón pudo haber pasado por desapercibido ante el ojo público, aunque terminó segundo en votaciones al premio Novato del Año. Sin embargo, el esquina aseguró que en estos momentos no está enfocado en premios individuales y solo sueña con darle a Naranjito su vigesimoquinto título de la LVSM.

La serie final del Voleibol Superior Masculino continuará este viernes, cuando los Changos visiten a los Caribes en el Coliseo Luis Aymat Cardona en San Sebastián.