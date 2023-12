El dirigente de las Taínas de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM), Juan Carlos Núñez, conquistó el viernes su décimo campeonato de voleibol de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) derrotando en tres parciales al sexteto de las Juanas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.

Nuñez igualó el total de campeonatos en la Liga de Voleibol Superior Femenino.

“Contento por demás. Desde el grupo que cogí en el 2009 hasta ahora no he dejado que ellas (jugadoras) entiendan el valor del programa donde están y de los equipos que ellas se enfrentan. No puedo decir que mi programa es el mejor, sí le puedo decir que si le gusta trabajar deben ir a allí”, expresó Núñez, el primer dirigente de Puerto Rico en llevar una selección femenina a unos Juegos Olímpicos.

El sexteto de UAGM ganó su cuarto campeonato al hilo de manera invicta, 25-15, 26-24 y 25-19, a las Juanas en el coliseo Rafael Mangual del recinto mayagüezano.

“Tienen que ir a sacrificarse los sábados, los domingos. Entre este trabajo y el buen reclutamiento nos hemos mantenido. Todos los años son diferentes. Llevamos cuatro años ganando. Más que agradecido, complacido con la oportunidad”, agregó.

Para Núñez, es el décimo campeonato en la LAI desde que está dirigiendo en el 2009. Este récord empata con los 10 títulos que tiene con la LVSF: tres campeonatos con las Gigantes de Carolina (2003, 2004 y 2006), uno en el 2009 con las Llaneras de Toa Baja y seis con las Criollas de Caguas (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2020).

“Hasta que tenga ‘power’ (energía) seguiré. Me siento motivado todos los días para ir a entrenar. No me da deseos de que estoy cansado, no quiero ir. Mientras tenga deseo de seguir aportando, la adrenalina y la competitividad que tengo, seguiré por ahí”, expresó.

Desde el 2011, la UPR de Mayagüez y la UAGM son las universidades con mayor cifra de campeonatos en la rama femenina de la LAI. Las Juanas con tres y las Taínas nueve.

“El mayor reto fue jugar cuatro juegos importantes al final de temporada en los mismos cuartos de final y la misma semifinal que teníamos el núcleo completo de las jugadoras. Tuvimos lesiones, vinieron otras jugadoras a rescatar. Otras universidades hicieron sus reclutamientos y están bien dirigidos. No puedo decir que fue un torneo fácil, pudieron lograr mantenerse invictas las muchachas. Todo el crédito es para ellas”, reaccionó Núñez sobre el partido.

El tercer lugar fue para las Tigresas de la Universidad Interamericana.