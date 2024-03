El árbitro boricua de voleibol playero Carlos ‘Lenny Rivera, quien señaló a la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) por quedar fuera de los Juegos Olímpicos París 2024, miente al decir que desconocía las razones por la que estaba “sumariamente suspendido” y al señalar que la FPV tenía una fecha límite para someter su nominación como oficial para los Juegos, dijo el vicepresidente de la FPV.

Rivera dijo a este diario la pasada semana que no asistirá a los Juegos Olímpicos porque la FPV se tardó a propósito en someter su nominación luego de ser reinstalado de una suspensión.

El vicepresidente de la FPV, José M. Marxuach, dijo a este diario que Rivera sí sabía las razones por las que estaba suspendido y que la FPV no recibió una fecha límite para someter la nominación de Rivera para los Juegos Olímpicos París 2024.

“Desde el 2022 él sabía que estaba pitando ilegalmente, que estaba pitando con una firma falsificada. Nosotros lo habíamos reunido”, dijo Marxuach.

La FPV suspendió sumariamente a Rivera en diciembre del 2023. La razón para la suspensión fue una segunda falta al pitar en torneos internacionales utilizando nominaciones de la Federación Internacional de Voleibol con una firma falsificada del presidente de la FPV, César Trabanco, dijo Marxuach.

Rivera negó a este diario que él fuera quien firmó por Trabanco.

Marxuach dijo que, inicialmente, en el 2022, la FPV reunió Rivera para advertirle sobre la falta. Posteriormente a la reunión, Marxuach dijo que Trabanco sí le firmó algunas seis nominaciones a Rivera para que pitara en eventos de la FIVB.

Pero Marxuach agregó que, de buenas a primera, Rivera volvió a pitar tarde en el 2022 sin la firma consentida de Trabanco, llevándolo a suspenderlo.

“Nos llegaron otras nominaciones de Rivera, pero nosotros no las firmamos. Es potestad de César firmarla. Y nos dimos cuenta que estaba pitando en Brasil, que estaba pitando de manera ilegal en Brasil en un torneo mundial”, dijo Marxuach.

Marxuach negó que Trabanco dejó de firmar las últimas nominaciones que recibió como un mecanismo de carnada, a ver si le falsificaban la firma nuevamente.

“No estábamos probando a nadie. De lo contrario no le hubiésemos firmado las nominaciones anteriores”, contestó.

Marxuach reconoce que Rivera es el mejor árbitro de voleibol playero que tiene la Isla. Rivera tiene la categoría más alta que otorga la FIVB y tuvo experiencia olímpica en Río 2016. También fue nominado para Tokio 2020, pero no trabajó en esos Juegos Olímpicos porque la FIVB redujo la cantidad de oficiales debido a la pandemia del COVID-19.

Marxuach, quien es abogado de profesión, reveló que la FPV inició una investigación en la FIVB para conocer de dónde provenía la firma, que se escribe en la nominación de forma digital y que solo puede ser realizada accesando el sistema computarizado de la FIVB.

La investigación reveló, según Marxuach, que la firma fue escrita en el 2022 desde una computadora en Santo Domingo, República Dominicana, y que esa misma computadora fue ubicada posteriormente en el año en Puerto Rico.

Marxuach añadió que radicó un caso criminal en Santo Domingo para ubicar a la computadora y añadió que esa investigación no produjo hallazgos.

El vicepresidente federativo dijo que eventualmente Rivera fue reinstalado luego de acudir a una vista a la que le citó la FPV el 16 febero del 2024. Rivera dijo que había solicitado esa vista a su suspesión dos meses antes de que ésta fuera calendarizada.

Pero Marxuach negó que la FPV tenía conocimiento de que tenía hasta el 23 de febrero para anunciar a la FIVB la reinstalación de Rivera para propósitos de que el árbitro pudiera pitar en París 2024, según alega el árbitro.

“Miente”, dijo Marxuach. “Si existe esa comunicación, yo no la tengo, y sería a mí a quien debería de llegar esa carta. Si no lo sabemos, no lo podemos hacer”.

El informe de reinstalación de Rivera por la FPV fue sometido a la FIVB el 26 de febrero. Según Rivera, para esa fecha ya era tarde, lo que llevó a la FIVB a nominar a París 2024 a otro oficial.

De hecho, Marxuach dijo que tiene una comunicación del departamento legal de la FIVB en la que el organismo mundial responde al informe de reinstalación de Rivera con un agradecimiento por la “pronta respuesta” al caso.