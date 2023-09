La Selección Nacional Femenina de Voleibol terminó el sábado en la noche su participación en el preolímpico en Japón con otra alentadora victoria en el Grupo B, la que deja al equipo con un balance colectivo e individual positivo aunque no logró el complicado boleto a París 2024.

La Selección puede optar todavía a ganar un pasaje a París 2024 en base al ranking mundial a la fecha de mayo del año que viene.

El triunfo del sábado fue un 3-1 ante Bulgaria. El mismo ascedió a Puerto Rico al puesto 16 en el ranking mundial desde el 22 en que comenzó el preolímpico. El triunfo también hace que Puerto Rico cumpla un objetivo en el preolímpico: vencer a los cuatro equipos que estaban a su alcance en el Grupo B.

PUBLICIDAD

“Vinimos a ganar esos cuatro partidos, sabiendo que los otros tres juegos eran bien difíciles. Incluso a esos tres equipos le jugamos bien. A Turquía le hicimos un juego. A Japón le hicimos un buen juego. A Brasil le jugamos un buen set. Así que estoy bien contento con el desempeño y los resultados”, dijo el dirigente nacional Fernando Morales.

Además de Bulgaria, la Selección también venció en el preolímpico a Bélgica, Argentina y Perú, que eran equipos al alcance de Puerto Rico. Los tres equipos a otro nivel fueron Turquía, Brasil y Japón. De hecho, Turquía y Brasil fueron los equipos que lograron el boleto a París por el Grupo B. Turquía jugó invicto en 7-0.

Puerto Rico cerró el Grupo B en cuarto lugar entre ocho equipos. Tuvo marca de 4-3.

El dirigente dijo que el desempeño fue una enérgica reacción al pobre rendimiento del equipo en el Campeonato Norceca a principios de septiembre.

“En el Norceca no tenía a Brittany Abercrombie, que demostró aquí que es de las mejores opuestos del mundo. Eso nos restó en el Norceca, pero de todos modos no jugamos bien. Eso nos dio una bofetada para saber que teníamos que volver al mismo nivel que habíamos presentado en el verano. Todavia nos faltan los Juegos Panamericanos, pero hicimos un verano espectacular. Le ganamos a Dominicana, empatamos con la mejor actuación en una Copa Panamericana. Y este preolímpico fue un torneazo; no recuerdo la última vez que le ganamos a dos equipos europeos en el mismo torneo y a tres equipos que estaban clasificados por encima de nosotros”, dijo.

PUBLICIDAD

La esqujna Pilar Victoriá ataca la diagonal en el partido ante Bulgaria el sábado. Hizo 10 ataques positivos. ( Cortesía/Volleyball World )

Individualmente, Brittany Aberfrombie fue una fuerza en el preolímpico. Metió la pelota aún cuando el rival le tenía el bloqueo montado. Es, restando una fecha en el preolímpico, la segunda mejor anotadora (133) y atacante (122) del preolímpico.

La acomodadora Wilmarie Rivera es la mejor del preolímpico en servicios directos con 15. Neira Ortiz y Paola Rojas finalizaron con 18 bloqueos cada una y se colocaron entre las mejores 12 del preolímpico.

La líbero Shara Venegas fue la quinta mejor en defensas (83).

La Selección puede optar aún a clasificar a París 2024 en base al ranking mundial. Los últimos cinco boletos olímpico serán otorgados en base al ranking a mayo del 2024. París 2024 tiene 12 cupos.

Turquía (1), Serbia (2), Brasil (4), República Dominicana (8) y Francia (15) ya están clasificados a París 2024. Estados Unidos (3), Italia (5) o Polonia (7) luchan este domingo dos boletos a París 2024 por el Grupo C del preolímpico.

Al día de hoy, los cinco boletos a París 2024 en base a ranking serían para el que no clasifique de entre Estados Unidos, Italia y Polonia por el Grupo C; Kenya (26. por la regla de universalidad ya que el continente africano no tiene un equipo entre los clasificados), China (6), Japón (9) y Holanda (10).

Mientras, Canadá (11), Alemania (12), Tailandia (13), Bélgica (14), y Puerto Rico tendrán que aprovechar cada torneo en el que jueguen ante de París 2024 para poder seguir mejorando puestos en el ranking. Vale destacar que la FIVB transformó si sistema de ranking para dar a cada equipo puntos o quitar puntos de acuerdo a cada juego en el que participen.

La Selección boricua tiene que ascender al menos hasta el décimo puesto en el ranking para llegar a sus segundos Juegos Olímpicos.