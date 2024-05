Ponce. La Selección Nacional Sub 19 de Voleibol Masculino de Puerto Rico batalló para derrotar a Guatemala por 25-13, 26-24, 24-26, 25-21 y obtener su segundo triunfo en el Campeonato Norceca Sub 19 que se celebra en la cancha Salvador Dijols de Ponce y que cierra este jueves su etapa preliminar, informó la Confederación Norceca en un comunicado.

Con marca de 2-0, Puerto Rico cierra la etapa preliminar enfrentando a Dominicana en el Grupo B. La vecina isla llega al partido con marca de 1-1.

La Selección Sub 19 es la primera del voleibol boricua en ver acción este verano.

El equipo anfitrión no tuvo problemas para ganar el primer set, pero en los siguientes entró en el sistema de juego de Guatemala y tuvo dificultades para cerrar el partido.

“Cuando el ritmo de juego del rival cambia, el equipo debe adaptarse y nosotros no supimos hacerlo. Fue un juego de muchos errores, de errores forzados, sobre todo. Tenemos que mejorar ante equipos que no presionan con el servicio, que juegan un juego lento. No nos pudimos adaptar. No estoy satisfecho. Tenemos que practicar duro”, dijo el entrenador de Puerto Rico Carlos De Sevilla a Norceca.

Gracias a la amplia ventaja en bloqueo (15-5) y efectivo ataque (54-38), Puerto Rico pudo dominar a Guatemala. Puerto Rico también tuvo ventaja en servicios 9-6, pero cometió mayor cantidad de errores no forzados 35-22.

Tres jugadores de Puerto Rico tuvieron registro de dígitos dobles. Lideraron los atacantes de esquina Jean Paul González con 18 puntos y Gustavo Álvarez con 16 puntos, seguidos por el central Jorge Suárez con 13 puntos.

Guatemala se sintió no solamente en juego.

“Fue un juego interesante. Ayer (martes) pudimos haber ganado (ante Dominicana) y hoy los muchachos venían con mayor deseo. Tratamos de hacer lo mejor posible haciéndonos falta jugadores que no pudieron estar acá por problemas con el visado; ha sido complejo. Este jueves tenemos un partido que hay que trabajarlo bien frente a Costa Rica”, dijo el dirigente de Guatemala, Luis Fernando Castañeda.

En la Sección A, Estados Unidos y Cuba se disputan el liderato con un enfrentamiento este jueves. Ambos tienen marcas de 2-0 con victorias cada uno sobre Surinam y Canadá.

México, un contendiente en Norceca, no envió equipo al torneo.