Las Cangrejeras y Valencianas abren las semifinales del Voleibol Superior Femenino
Ambos sextetos comenzarán la ruta por un boleto a la final este domingo.
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La semifinal A de la Liga de Voleibol Superior Femenino comienza este domingo cuando las Cangrejeras de Santurce reciban a las Valencianas de Juncos en el Coliseo Roberto Clemente, hogar de las crustáceas.
Santurce llega a la serie -pautada al máximo de siete encuentros- como el equipo dominante de toda la temporada regular tras concluir con un impecable récord de 20-0. En los cuartos de final avanzaron con marca de 3-1, reafirmando así su consistencia.
No obstante, Juncos se presenta como un rival de cuidado. Aunque finalizó en el sexto y último puesto de la tabla con foja de 6-14, fue el único conjunto capaz de vencer a Santurce en los cuartos de final, cuando se impuso el pasado martes en cinco parciales. Las Valencianas aseguraron su pase a la semifinal con balance de 2-2.
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Por su parte, la Semifinal B, que inicia el próximo viernes, las Criollas de Caguas enfrentarán a las Leonas de Ponce.
Las cagüeñas, campeonas defensoras, cerraron los cuartos de final con récord de 3-1 y finalizaron segundas en la fase regular con marca de 10-10. Ponce, de otro lado, terminó cuarto con foja de 8-12. Sellaron su pase a la semifinal a jugar para 2-2 en la etapa anterior.
A continuación el calendario de juegos por semifinales:
|Semifinal A
|Semifinal B
|Domingo, 5 de abril, 6:12 p.m.
Juncos vs. Santurce, Coliseo Roberto Clemente
|Viernes, 10 abril, 8:20 p.m.
Ponce vs. Caguas, Coliseo Roger Mendoza
|Miércoles, 8 abril, 8:30 p.m.
Santurce vs. Juncos, Coliseo Rafael G. Amalbert
|Domingo, 12 abril, 8:00 p.m.
Caguas vs. Ponce Auditorio Juan “Pachin” Vicéns
|Viernes, 10 abril, 8:12 p.m.
Juncos vs. Santurce, Coliseo Roberto Clemente
|Martes, 14 abril, 8:20 p.m.
Ponce vs. Caguas, Coliseo Roger Mendoza
|Domingo, 12 abril, 7:00 p.m.
Santurce vs. Juncos, Coliseo Rafael G. Amalbert
|Jueves, 16 abril, 8:00 p.m.
Caguas vs. Ponce Auditorio Juan “Pachin” Vicéns
|Martes, 14 abril, 8:30 p.m. (De ser necesario)
Juncos vs. Santurce, Coliseo Roberto Clemente
|Viernes, 17 abril, 8:20 p.m. (De ser necesario)
Ponce vs. Caguas, Coliseo Roger Mendoza
|Jueves, 16 abril, 8:30 p.m. (De ser necesario)
Santurce vs. Juncos, Coliseo Rafael G. Amalbert
|Domingo, 19 abril, 8:00 p.m. (De ser necesario)
Caguas vs. Ponce Auditorio Juan “Pachin” Vicéns
|Sábado, 18 abril, 8:12 p.m. (De ser necesario)
Juncos vs. Santurce, Coliseo Roberto Clemente
|Miércoles, 22 abril, 8:20 p.m. (De ser necesario)
Ponce vs. Caguas, Coliseo Roger Mendoza