La semifinal A de la Liga de Voleibol Superior Femenino comienza este domingo cuando las Cangrejeras de Santurce reciban a las Valencianas de Juncos en el Coliseo Roberto Clemente, hogar de las crustáceas.

Santurce llega a la serie -pautada al máximo de siete encuentros- como el equipo dominante de toda la temporada regular tras concluir con un impecable récord de 20-0. En los cuartos de final avanzaron con marca de 3-1, reafirmando así su consistencia.

No obstante, Juncos se presenta como un rival de cuidado. Aunque finalizó en el sexto y último puesto de la tabla con foja de 6-14, fue el único conjunto capaz de vencer a Santurce en los cuartos de final, cuando se impuso el pasado martes en cinco parciales. Las Valencianas aseguraron su pase a la semifinal con balance de 2-2.

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Por su parte, la Semifinal B, que inicia el próximo viernes, las Criollas de Caguas enfrentarán a las Leonas de Ponce.

Las cagüeñas, campeonas defensoras, cerraron los cuartos de final con récord de 3-1 y finalizaron segundas en la fase regular con marca de 10-10. Ponce, de otro lado, terminó cuarto con foja de 8-12. Sellaron su pase a la semifinal a jugar para 2-2 en la etapa anterior.

A continuación el calendario de juegos por semifinales: