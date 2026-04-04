La puertorriqueña Stephanie Piñeiro lo dejó todo en el cuadrilátero este sábado, pero se quedó corta en su intento por destronar a la campeona unificada de peso welter, Lauren Price, al perder por decisión unánime en un sangriento combate de 10 asaltos en el Motorpoint Arena de Cardiff, Gales.

Dos jueces favorecieron a la galesa con tarjetas de 98-92, mientras que un tercero la vio ganar 99-91. Las tarjetas no reflejaron la intensidad de la pelea, en la que Price terminó con la ropa empapada en sangre.

𝐁𝐥𝐨𝐨𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐆𝐮𝐭𝐬 😤



Nothing but action in this epic main event title fight 🔥



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De haber ganado, Piñeiro, de 35 años, se habría convertido en la monarca de las 147 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Internacional de Boxeo (OIB).

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Además, se habría sumado a Amanda Serrano, Xander Zayas, Óscar “El Pupilo” Collazo y René “Chulo” Santiago en la exclusiva lista de campeones unificados boricuas que tiene la isla en la actualidad.

En cambio, este resultado significó la primera derrota en la carrera de Piñeiro, quien ahora posee una foja de 10-1, con tres nocauts. Price, por su parte, sigue invicta en 10 salidas, con dos de esos triunfos por la vía rápida.

A lo largo del combate, Price castigó el ojo izquierdo de Piñeiro con ganchos de derecha, pero la bayamonesa le cortó la boca en el quinto asalto. Esto provocó que la sangre salpicara sobre su pecho, su camiseta blanca y sus pantalones por el resto de la pelea.

What a fight! 🥊



A brutal battle underway with the world championships on the line! 🔥



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La AMB ordenó este pleito a mediados de enero, ya que Piñeiro era la campeona interina del organismo en esta división. Este pleito también marcó la primera vez en casi dos años que Price se subía a un cuadrilátero en su tierra natal, cuando derrotó a Natasha Jones para añadir los títulos del CMB y la FIB a su palmarés.

Después del pleito, la galesa, de 31 años, tuvo un cara a cara con la campeona indiscutible de peso pesado, Claressa Shields, dejando entrever un combate entre ambas. Según reportes, han estado en conversaciones para una pelea en la división de peso mediano (160 libras).