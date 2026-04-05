Indianápolis. Michigan dominó a Arizona desde el principio y humilló a los Wildcats durante toda la noche, convirtiendo el encuentro del “Final Four”, anunciado como el Partido del Año, en una recopilación de los mejores momentos de los Wolverines por 91-73 el sábado por la noche.

El pívot junior Aday Mara anotó 26 puntos, la cifra más alta de su carrera, y capturó nueve rebotes; Yaxel Lendeborg, a pesar de sus molestias, anotó 11 puntos en 14 minutos, y los Blue arrasaron con su quinto rival consecutivo del “March Madness” por una diferencia de dos dígitos, convirtiéndose en el primer equipo en superar los 90 puntos cinco veces en un solo torneo.

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MCL sprain and ankle injury not stopping Yaxel Lendeborg 💪



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A continuación, el lunes se disputará la final contra UConn, que venció a Illinois por 71-62 en la semifinal temprana, partido que fue presentado —erróneamente— como el evento preliminar de esta batalla entre los cabezas de serie número 1.

“Va a durar 40 minutos completos de lucha”, dijo Lendeborg.

Este partido terminó en unos cinco minutos, lo cual fue toda una sorpresa, considerando que Michigan y Arizona contaban con las dos mejores defensas del país, dos de las cinco mejores ofensivas y entre ocho y doce estrellas de la NBA entre ambos.

Pero fueron los Wolverines (36-3) quienes parecieron profesionales, logrando una ventaja de dos dígitos a los 5:31 del partido, para luego aplastar y arrollar a Arizona hasta la aniquilación.

Michigan star Yaxel Lendeborg is going to the locker room after this play….



Brutal for the Wolverines pic.twitter.com/bhxUPFkn00 — SleeperHoops (@Sleeper_Hoops) April 5, 2026

“Este partido fue un claro reflejo de cómo ha jugado este grupo a lo largo de la temporada”, dijo el entrenador de Michigan, Dusty May.

Koa Peat tuvo una actuación discreta con 16 puntos y 11 rebotes para los Wildcats (36-3), campeones de la Big 12. Encestaron 6 de 17 triples (36%) y registraron dos asistencias y nueve pérdidas de balón en una primera mitad que terminó con una desventaja de 48-32. El dinámico Jaden Bradley cometió su cuarta falta a los 94 segundos de la segunda mitad y finalizó con 13 puntos, la mayor cantidad en el tiempo basura.

Las únicas dos derrotas de Arizona antes de esta fueron por cuatro y por tres puntos en febrero. En este partido, perdían por nueve puntos a menos de dos minutos y medio del inicio.

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Michigan reforzó su defensa en la zona pintada, lo que básicamente le dio vía libre al equipo que promedió el quinto menor número de intentos de 3 puntos en el país este año desde larga distancia, y luego retó a Arizona a crear jugadas cerca del aro. Los Wildcats fracasaron en ambos intentos.

Lo más impresionante para Michigan fue que comenzó esta racha sin (quizás) su mejor jugador, Lendeborg, quien cometió dos faltas con cinco segundos de diferencia a menos de 90 segundos del inicio del partido, luego cayó sobre el pie de Motiejus Krivas poco después y se dirigió al vestuario para que le aplicaran hielo.

Lendeborg describió la lesión como “una sensación extraña” y dijo que se torció el tobillo y se lesionó el ligamento colateral medial.

“De ninguna manera me perderé el partido del lunes, pase lo que pase”, dijo.

De hecho, regresó para la segunda mitad y anotó dos triples rápidos para ampliar la ventaja a más de 20 puntos. Estuvo en el banquillo —y en la bicicleta estática— definitivamente cuando quedaban 7:10 minutos, tiempo suficiente para descansar y prepararse con hielo para UConn, que busca su tercer título en cuatro años.

Michigan busca tan solo el segundo campeonato del programa (1989), aunque su equipo más famoso, los Fab Five, que llegaron a la final dos veces a principios de los 90, estaba presente para dirigir una “transmisión alternativa” de esta celebración de Michigan.

Algunas de estas cosas —los mates, los alley-oops, colgarse del aro y tirar de la camiseta (pero sin pantalones cortos holgados)— podrían haberles recordado a ellos.

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El novato Trey McKenny anotó cuatro triples y sumó 16 puntos para los Wolverines. Elliot Cadeau superó un episodio de alergia a los frutos secos para lograr una estadística impresionante: 13 puntos, 10 asistencias, seis pérdidas de balón, cinco rebotes y cuatro robos con un 5 de 17 en tiros de campo. Aun así, Michigan terminó con un 47.8% de efectividad en tiros de campo y 12 de 27 en triples.

El único drama en la recta final era si el equipo del entrenador Dusty May se uniría al imparable UNLV de Jerry Tarkanian de 1990 como el segundo equipo en alcanzar las tres cifras en la Final Four en la era moderna.

Los Wolverines dieron entrada a todos sus suplentes a pocos minutos del final y no lograron la victoria, pero no importó. Todos sabían quién era el mejor equipo en este partido; lo realmente sorprendente fue que se descubriera tan pronto.