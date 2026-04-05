Indianápolis. Con otro triple crucial de Braylon Mullins y la guía del entrenador Dan Hurley, UConn avanzó de nuevo al partido por el título nacional universitario el sábado, al vencer a Illinois por 71-62 en el Final Four.

Los Huskies buscan su tercer campeonato en cuatro temporadas.

Tarris Reed Jr. aportó 17 puntos y 11 rebotes, mientras que el fabuloso novato Mullins anotó 15 por los Huskies (34-5), que se apoyaron en un sólido juego interior y una defensa férrea para lograr su 19na victoria consecutiva en el Sweet 16 o rondas posteriores del Torneo de la NCAA.

UConn se enfrentará a Michigan la noche del lunes, en busca de su séptimo título, todos desde 1999, y el tercero bajo el mando de Hurley, quien se convertiría en el único entrenador en activo con más de dos.

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Mullins, cuyo triple justo cuando sonaba la bocina llevó a los Huskies a superar a Duke y meterse en el Final Four, encestó un triple tras recibir y tirar con 52 segundos restantes —su única canasta de la segunda mitad— para darle a UConn una ventaja de 66-59.

El novato Keaton Wagler sumó 20 puntos y ocho rebotes para liderar a los Fighting Illini (28-9), que alcanzaron su primer Final Four desde que perdieron el partido por el campeonato ante North Carolina en 2005.

Wagler y Mullins se convirtieron en la primera pareja de novatos en superar los 15 puntos en un partido de Final Four desde Michael Jordan y Patrick Ewing en 1982.