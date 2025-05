Las Criollas de Caguas se colocaron el miércoles a una victoria de ganar el campeonato de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) tras derrotar en el mínimo de tres parciales a las Cangrejeras de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente.

El triunfo de las Criollas fue con marcadores de 27-25, 18-25 y 26-24.

Caguas cayó ante Santurce en el primer juego de la serie final, que se definió en cinco sets. Pero, desde entonces, el sexteto del Valle del Turabo no ha conocido la derrota, ganando nueve parciales corridos en los últimos tres partidos.

Ambos equipos volverán a verse las caras este viernes, cuando las Criollas reciban la visita de las Cangrejeras en el Coliseo Roger Mendoza. De salir victoriosas, las Criollas levantarán su decimoquinto título en la LVSF.

“Todavía no ha pasado nada. Hasta que no se gane ese cuarto juego, aquí no habrá celebración. Sacamos una gran victoria hoy, pero de nada valdrá si no defendemos nuestra cancha este viernes. Así que nos dirigimos al juego más importante de la temporada, pero no debe haber ansiedad”, dijo Juan Carlos Núñez, dirigente de las Criollas, a preguntas de Primera Hora después del desafío.

“Hemos pasado por muchas situaciones durante el año. Sets difíciles, cerrados y otros que hemos tenido que venir de atrás para ganarlos. Nos han tocado todos los escenarios. Ahora nos toca prepararnos para el viernes a ver si podemos cerrar”, agregó.

La ofensiva de Caguas fue liderada por Khat Bell, quien culminó con 18 puntos, 16 en ataques y los otros dos en bloqueos. Le siguió Temi Thomas-Ailara con 15 unidades y Kristin Lux con 11. Por Santurce, Tamara Otene fue la mejor con 15 tantos, 13 en ataques, uno en bloqueo y otro en servicio directo.

A pesar de que el sexteto del Valle del Turabo volvió a derrotar a las campeonas defensoras en tres parciales, la realidad es que tuvo que sudar para lograrlo. En el tercer set, el marcador estuvo igualado, 20-20. Sin embargo, Santurce tomó control del encuentro y se fue al frente, 24-21.

Por un momento, pareció que las Criollas no iban a aprovechar esta situación para sentencias el encuentro, luego de que un remate de Bell se quedó corto en la malla. Acto seguido, un ataque de Andrea Rangel empató el juego, 24-24. Pero, en el momento más importante del partido, apareció Sofía Victoriá, quien con un remate le dio la ventaja a Caguas y Thomas-Ailara se encargó de sellar el triunfo.

Las Criollas dominaron a las Cangrejeras en ataques, 45-37, y en defensas, 82-69. Santurce, por su parte, fue mejor en bloqueos, 11-10, y en pases, 37-29.

“Nos vamos con la misma sensación que en Caguas. Tuvimos momentos en los sets que pudimos aprovechar y no lo hicimos. Contra un rival como Caguas, eso les da demasiada ventaja. Al final, regalamos puntos muy fáciles, aunque después remontamos, quitando ese set. En el primero y el tercero conseguimos estar por delante, pero, cuando llegó ese momento, no supimos qué hacer con la pelota”, repasó Saurín, técnico de las Cangrejeras.