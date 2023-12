Arecibo. El campeonato que los Caribes de San Sebastián han ganado en la temporada 2023 del Voleibol Superior muy bien podría ser recordado como el campeonato de ‘La Movida’, esto en referencia al cambio de dirigente que se atrevió hacer la gerencia del equipo previo al sexto juego de la serie final.

Atrás 3-2 en la serie, San Sebastián trajo de dirigente a Juan Francisco León en el lugar de Javier Gaspar y los Caribes ganaron el sexto y séptimo juego ante los Changos de Naranjito para conquistar el primer título para el pueblo desde el 1999.

Su apoderado y quien hizo la movida, Ángelo Ferrante, dijo que el campeonato valida la difícil decisión que tomó, la que muchos consideraron como alocada y apresurada.

9 Fotos Los Caribes de San Sebastián vencieron 3-1 a los Changos de Naranjito en el juego decisivo de la serie final de la Liga de Voleibol Superior Masculino.

“Gracias al cuerpo técnico, incluido a Javier Gaspar, quien es mi hermano e hizo un excelente trabajo; nos trajo hasta aquí. Él es parte de ésto. Gracias a Juan León y su cuerpo técnico. A veces en la vida hay que hacer cambios en beneficio de una cosa o la otra. Me tocó un cambio necesario. Me criticaron. Muchos dijeron ‘se acabó la serie’, que soy un loco. Le demostré al pueblo de Puerto Rico que no soy ningún loco. Por algo he sido Apoderado del Año en dos ocasiones. Los cambios se hicieron un dieron frutos, gracias a Dios”.

Gaspar dirigió al equipo desde el inicio de la temporada. Con él, los Caribes estuvieron al frente 2-1 en la serie final luego de robarse un partido de visita y tuvieron la oportunidad de colocarse al frente 3-1 en su partido local. Pero perdieron 3-2 el partido local y recibieron un 3-0 de visita en el quinto juego, lo que provocó ‘La Movida’.

Juan Francisco León, dirigente de los Caribes, sigue de cerca el juego decisivo en Arecibo. ( Suministrada )

Con León, los Caribes sobrevivieron el sexto juego en ‘casa’. El equipo estuvo abajo 2-1 en ese partido y perdía 13-11 el quinto set. Y en el decisivo tuvo el mejor dominio sobre los Changos para completar la remontada y ganar el campeonato.

Si en efecto la serie puede ser recordada gerencialmente como el campeonato de ‘La Movida’, técnicamente la serie podría ser recordada también como el campeonato de ‘Los Botones’, en referencia a los cambios en el cuadro que hizo León y que también quedan validados con el título.

León movió para el sexto juego a Ezequiel Cruz de opuesto a esquina. De opuesto trajo del banco a Yair Santiago. Y para el séptimo juego, ingresó de esquina al veterano Pablo Guzmán en el lugar del refuerzo Samuel Burgi, así como al veterano Anthony Negrón de central en el lugar de Ismael Alomar.

Santiago aportó 18 y 19 puntos en el sexto y séptimo juego respectivamente. Guzmán produjo 14 puntos en el decisivo, incluyendo el tanto 25 del campeonato. Y Negrón fue clave en el tercer set del juego decisivo.

Todos los botones que León apretó rindieron frutos.

El dirigente dijo que había mirado desde lejos toda la serie y dijo que recibió una “aceptación increíble” a los ajustes propuestos en la primera práctica que tuvo con el equipo previo al sexto juego, dirigidos a que el acomodador de los Changos, Juanmi Ruiz, tuviera no más de dos opciones ofensivas, y a tener más veteranía en la cancha en los partidos de muerte súbita.

“Estoy realmente complacido con todo lo que los muchachos hicieron. En menos de 24 horas pudimos hacer una cantidad de ajustes tácticos impresionante. Los muchachos abrieron el corazón para que toda esa información que les dimos entrara y pudiera ser ejecutar”, dijo León.